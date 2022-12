Engenharia Elétrica é profissão essencial para o nosso dia a dia

Além de atuar no mercado verde de geração de energia, profissional também vem ganhando espaço no setor automotivo, colaborando com projetos para veículos elétricos

Todos sabemos o quanto a energia elétrica é fundamental para o nosso dia a dia e é justamente por isso que o Engenheiro Elétrico ganha papel de destaque no mundo das Engenharias. Além disso, ele também é visto como fundamental para o mercado das energias renováveis, que está em franco crescimento e expansão pelo país.

Afinal, o Engenheiro Elétrico é visto como um dos profissionais que têm todas as habilidades e competências para usar, de maneira inteligente e a favor da sociedade, as novas formas de geração de energia, reduzindo desperdícios no processo de distribuição e aumentando a sua eficiência e entrega para o consumidor final.

“O profissional da engenharia elétrica trabalha desenvolvendo novas tecnologias e resolvendo problemas demandados pelo mercado. Deve gostar da área de exatas, pois durante a graduação terá disciplinas de cálculo, de física e de eletromagnetismo e vai encontrar no mercado de trabalho grandes oportunidades em áreas como projetos elétricos; sistemas de potência; usinas geradoras; energia solar; e comércio de energia livre”, explica o Prof. Dr. Vicente Gongora, coordenador do curso de Engenharia Elétrica das Faculdades da Indústria, em Londrina.

O mercado de trabalho é amplo, com possibilidades de entrada em diversas áreas, como as energias renováveis; os sistemas de controle e automação; os sistemas elétricos de potência; além da eletrônica e sistemas inteligentes, resolvendo os mais variados desafios nessas áreas de atuação. Em relação aos ganhos financeiros, segundo o site vagas.com.br a média salarial para o Engenheiro Eletricista no Brasil é de R$ 7.500, com salário inicial na casa dos R$ 5.000.

Entre as tendências para os próximos anos, podemos destacar o acesso à energia limpa e a utilização da energia eólica gerada pela força dos ventos e que pode ser aproveitada para a geração de energia elétrica. Além disso, com a expansão dos veículos elétricos nos mercados nacional e mundial, também vemos o Engenheiro Elétrico ganhando papel de destaque no setor automotivo.

E além de tudo isso, o Engenheiro Elétrico também pode atuar no setor das telecomunicações, por meio da construção de sistemas de telefonia e de transmissão de dados, colaborando também com os processos de fabricação de aparelhos de telefonia.

Em Londrina, metodologia aplicada na Engenharia Elétrica das Faculdades da Indústria conquista nível de excelência pelo MEC

Os Laboratórios específicos da Engenharia Elétrica e sua metodologia foram reconhecidos com nível de excelência - Nota 5 pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, a graduação na área foi reconhecida com Nota 4, pontuação concedidas para graduações que apresentam bom nível de qualidade perante o órgão.

E não é só isso. Com orgulho a Graduação Superior em Tecnologia em Automação Industrial foi reconhecida com a Nota Máxima (5) pelo Ministério da Educação, figurando entre as graduações de referência no Brasil. Além disso, o bacharelado em Engenharia de Software também foi reconhecido com Nota 4 e sua metodologia aplicada obteve Nota Máxima (5), conquistando nível de excelência perante o órgão.

“Esse reconhecimento atesta a nossa qualidade e a nossa entrega de excelência para formação profissional, mostrando que a nossa unidade, aqui em Londrina, segue firme no propósito de tornar-se referência no Ensino Superior para nossos cursos de bacharelado e pós-graduação”, afirma o Coordenador do curso de Engenharia Elétrica e de pós-graduação em Engenharia de Automação Industrial, Prof. Dr. Vicente Gongora.

Prova presencial do Vestibular de Verão 2023 vale como Concurso de Bolsas

Até o dia 03 de fevereiro de 2023 estão abertas as inscrições para a prova presencial do Vestibular de Verão 2023 das Faculdades da Indústria valendo como Concurso de Bolsas.

Na prova presencial do Vestibular de Verão 2023 o 1º colocado na classificação geral nas provas por Faculdade ganha uma bolsa de estudos integral para a graduação escolhida, conforme critérios estabelecidos no Edital. A prova será realizada no sábado, 04 de fevereiro, das 10h às 12h30 e o resultado será divulgado no dia 08 de fevereiro, a partir das 18h, em página específica para o resultado.

Além da Engenharia Elétrica, em Londrina as Faculdades da Indústria do Sistema Fiep oferecem os cursos de graduação em Automação Industrial, Engenharia de Software e Engenharia Mecânica.

Inscrições abertas também para a prova on-line do Vestibular de Verão 2023 e candidatos podem utilizar a nota do ENEM para conquistar uma bolsa de estudos