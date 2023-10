Entenda o que são parabenos e por que causam tanta polêmica na indústria Parabenos podem oferecer riscos à saúde e ao meio ambiente

Embora tenha propriedades importantes, os parabenos não podem ser usados de qualquer maneira. Até por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que a concentração máxima de parabenos é de 0,4% do composto individual e 0,8% para misturas de sais ou ésteres. Ainda assim, existem grupos que recomendam o uso apenas de produtos sem a substância, por conta dos efeitos negativos que ela pode trazer.

Quimicamente, os parabenos são ésteres do ácido para-hidroxibenzóico, e podem ser usados isolados ou em combinação. Os mais conhecidos, e que podem ser vistos nos rótulos, são metilparabeno, propilparabeno e butilparabeno.

Considerado um dos vilões de quem quer ter cabelos bonitos e saudáveis, os parabenos são componentes químicos que estão presentes em vários produtos. Eles se tratam de conservantes com propriedades bactericidas e fungicidas, que evitam a proliferação de microrganismos, e ajudam a preservar os produtos.

Por que os parabenos são tão usados?

Os parabenos são usados em larga escala pela indústria há 50 anos. Fáceis de serem incorporados a diferentes produtos, eles também têm baixo custo, o que garante ainda mais vantagem para as empresas. Ou seja, os conservantes ajudam a dar durabilidade aos cosméticos, ao mesmo tempo em que não custam caro para a produção.





Desde que a Anvisa passou a indicar o limite do componente, as empresas não tiveram dificuldade de se adaptar. Isso porque elas conseguem medir com precisão a quantidade dos ingredientes, e até fazer testes depois.





Atualmente, por exemplo, a titulação, que é a técnica por trás da medição de substâncias, evoluiu tanto que os profissionais não precisam fazer cálculos de maneira manual. Basta ter um equipamento moderno para testar a solução e saber as proporções exatas.