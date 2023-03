eSports: os 5 jogos mais populares do mundo

Descubra quais são os 5 jogos mais populares de eSports e saiba mais sobre eles.

Seja para se divertir jogando com os amigos, para fazer uma aposta online ou até mesmo para competir profissionalmente, os jogos de eSports têm feito muito sucesso entre o público em todos os cantos do mundo. Você conhece os jogos mais populares dessa modalidade?

Conheça a seguir cinco dos jogos mais jogados e assistidos do mundo. Além disso, saiba mais informações sobre cada um deles:

1. League of Legends

Não tem como falar sobre eSports, sem citar um dos jogos mais populares da história dos esportes eletrônicos, o League of Legends (LOL). Esse jogo de estratégia foi lançado em outubro de 2009 e desde o seu lançamento vem fazendo muito sucesso em diversos lugares do mundo.

De acordo com o "Esports Charts", no ano de 2022, o League of Legends foi o jogo da modalidade dos esportes eletrônicos mais assistido pelo segundo ano consecutivo.

A final entre DRX e T1 teve o recorde de audiência nas transmissões de LOL: foram mais de cinco milhões de espectadores que assistiram a vitória da DRX — os números representam um crescimento de um milhão de espectadores quando comparados ao ano anterior.

O jogo ainda se destaca por ter atrativos que vão além de ingressar em uma partida de fato. Apostar em LOL, por exemplo, é uma maneira de se divertir com o jogo mais popular dos eSports. A prática, inclusive, pode ser uma boa alternativa para quem se encanta pelo jogo, mas não tem um bom set-up para embarcar nessa forma de entretenimento.

2. CS:GO

Desenvolvido pela Valve Corporation e pela Hidden Path Entertainment, o Counter-Strike: Global Offensive, popularmente conhecido como CS:GO foi lançado em agosto de 2012 e desde então conquistou muitos admiradores pelo mundo.

Em decorrência de sua popularidade, o CS:GO conta com diversos torneios extremamente famosos, como os Majors. No ano de 2022, a competição foi sediada em Antuérpia, na Bélgica, e recebeu mais de 20 mil pessoas para assistir a final entre FaZe Clan e Natus Vincere.

Segundo o “Esports Charts”, o evento também foi transmitido online e atingiu pico de 2,1 milhões de espectadores, além de 68 milhões de horas assistidas.

3. Mobile Legends: Bang Bang

Lançado em julho do ano de 2016, o Mobile Legends: Bang Bang foi desenvolvido pela Moonton. Apesar de ser um jogo relativamente novo, tornou-se um dos jogos mais populares da modalidade, conquistando muitos fãs em diferentes lugares.

Com diferentes modos temáticos e mapas de jogo, os campeonatos de Mobile Legends: Bang Bang chegaram a atingir até mesmo um pico de 2,8 milhões de espectadores durante a realização de uma partida entre as equipes EVOS.Legends e RRQ Hoshi.

4. Dota 2

Quando o assunto é premiação em eSports, o Dota 2 é o primeiro jogo que vem à mente. Isso porque, o jogo é um dos mais valorizados nesse quesito.

No ano de 2022, entre mais de 110 competições organizadas, com mais de mil jogadores vencedores e premiados, o Dota 2 distribuiu US$ 32,78 milhões (valor que representa cerca de R$ 163,9 milhões).

Lançado em julho de 2013, esse jogo da desenvolvedora Valve é uma sequência do Defense of the Ancients (Dota) e além das premiações milionárias aos jogadores profissionais vencedores dos torneios, está também entre os jogos populares mais assistidos.

Em 2021, durante a principal competição da temporada, o jogo teve pico de 2,7 milhões de espectadores simultâneos.

5. Valorant