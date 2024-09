Grupo RFK impulsiona expansão e reforça sua presença em Cambé com novos investimentos

O Grupo RFK, também amplamente conhecido como Refriko, continua sua jornada de sucesso e expansão, consolidando sua posição como um dos principais players da indústria de bebidas no Brasil. Fundada com orgulho na cidade de Cambé, a empresa segue impulsionando o desenvolvimento local com novos e robustos investimentos.





“Nossa matriz em Cambé é, e sempre será, o coração das operações do Grupo RFK. Estamos investindo fortemente na modernização e ampliação das nossas instalações aqui, garantindo que a planta industrial de Cambé continue a ser referência em eficiência e inovação,” afirma Márcio Mendes, presidente do Grupo RFK.





Além da expansão industrial, estamos centralizando em Cambé nosso novo e moderno complexo corporativo, que será o centro estratégico de todas as nossas operações no Brasil. Isso reforça a posição da cidade como peça-chave no crescimento e no futuro do Grupo RFK.





Esses investimentos refletem nosso compromisso com Cambé e com o desenvolvimento econômico da região. Modernizamos nossa infraestrutura e otimizamos nossos processos produtivos para atender à crescente demanda, sempre com foco em sustentabilidade e inovação tecnológica.





Em paralelo, o Grupo RFK também está expandindo suas operações com uma nova planta em São José dos Pinhais, que complementará nossa presença em várias regiões do país. “A nova fábrica será uma das mais modernas da América Latina, mas Cambé continuará sendo o coração da nossa operação”, ressalta Márcio Mendes.





Com uma trajetória de sucesso e constante inovação, o Grupo RFK seguirá investindo em Cambé e em novas regiões, sempre com o olhar voltado para o futuro e para o fortalecimento das comunidades onde atua.