Homem vai visitar familiares, compra bilhete premiado e ganha 1,3 milhões de dólares

Na última semana, o noticiário do estado da Pensilvânia foi tomado por um acontecimento no mínimo bizarro. A sorte pode estar em qualquer lugar, até mesmo em uma viagem despretensiosa para visitar familiares. E foi assim que um homem entrou em uma loja de conveniência, que também é uma casas de apostas cash out, para ficar milionário.





O rapaz de 59 anos, cuja identidade foi mantida em sigilo para manter sua segurança, conquistou o prêmio de 1,3 milhões de dólares, quase R$ 8 milhões, após uma jogada de completa sorte.





De acordo com o noticiário local, o homem acertou os seis números da loteria estadual: 07-12-22-24-30-37. Ele afirmou à imprensa que comprou o bilhete premiado em uma viagem a Michigan, quando foi visitar sua família.





No caminho, parou uma loja para abastecer o carro e comprar algumas coisas, como balas, chicletes e um maço de cigarro. De quebra, viu o bilhete no balcão da loteria e decidiu arriscar. E não é que aquele era o seu dia de sorte!





“Comprei o ingresso enquanto estava em Michigan visitando a família”, disse o jogador. “Quando verifiquei os números vencedores e vi que ganhei o prêmio, fiquei incrédulo! Esperei para retirar o meu prêmio até que eu tivesse um plano para o que fazer com dinheiro”, acrescentou ele no comunicado distribuído à imprensa.





O apostador visitou a sede da Loteria para reivindicar a premiação milionária, mas não quis revelar sua identidade. Ele tem receio de que as pessoas o persigam para tentar ter acesso ao prêmio.





Ele escolheu receber seu prêmio como um pagamento único de cerca de US$ 1,3 milhão, em vez de pagamentos de anuidade pelo valor total. Nos EUA, é comum que alguns jogos da loteria ou das casas de apostas possibilitem que a pessoa receba o prêmio em parcela mensais





Com seus ganhos, o homem misterioso planeja comprar um caminhão para fazer entregas e carretos pela região onde vive, no estado da Pensilvânia, e depois guardar o restante da premiação para viver confortavelmente sua aposentadoria.





Além do fato de ter comprado o bilhete por pura sorte, em uma viagem para visitar seus familiares, o homem teve outro fato a comemorar: seu bilhete premiado custou apenas 1 dólar, cerca de R$ 5. É muita sorte ou não é?