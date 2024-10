Jovem, moderna e inovadora, Vectra evolui como Londrina: sempre em construção

Aos 28 anos, empresa se orgulha em fazer parte da transformação urbana da cidade, de lançar tendências e assinar projetos arquitetônicos únicos



A engenharia surgiu na cabeça de Manoel Luiz Alves Nunes porque, quando adolescente, auxiliava o pai em pequenos reparos, sabia bater massa, assentar tijolos, consertava tudo e era bom nisso. Naquela época, não imaginava que a profissão lhe renderia inúmeros desafios e realizações, e um negócio sólido e próspero, que tem sua marca na história da construção e evolução de Londrina. Com dez canteiros de obras ativos, aos 70 anos, apaixonado pelo ofício, tem prazer em acompanhar a execução dos empreendimentos da Vectra, empresa que fundou, há 28 anos, e se destaca como a sexta maior construtora do Paraná.

A família Alves Nunes, de ascendência portuguesa, é pioneira e chegou a Londrina na década de 1930. O avô e o tio-avô do empresário adquiriram lotes de terras na região do atual distrito da Warta. De infância simples, vivida no sítio, o empresário começou a trabalhar cedo e aprendeu com os pais a importância dos estudos. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e começou a carreira como estagiário na Construtora Brasília, em 1975, onde participou da execução de obras importantes, como o Edifício Palácio do Comércio, a Avenida Dez de Dezembro e o prédio da Câmara de Vereadores.



- Divulgação

O empresário e fundador da Vectra, Manoel Luiz Alves Nunes, participou da execução de obras de engenharia importantes para Londrina



As experiências profissionais e a ânsia por aprender e se aprofundar cada vez mais na área o impulsionaram a empreender. No dia 14 de junho de 1996, fundou a Vectra. O nome foi inspirado no carro da Chevrolet (General Motors) que, na época, era considerado um automóvel potente e inovador e tinha o slogan “O futuro chegou. E está ao seu lado”. Especializou-se em projetos de loteamentos e contribuiu com a abertura de novos bairros, como o Jardim Alto do Cafezal, no início do negócio, e os mais recentes, Gleba Esperança e Reserva Saltinho.

“Era algo que eu trazia comigo desde que estagiei nas obras da Dez de Dezembro. Tomei gosto por abrir ruas e avenidas, implantar galerias, asfaltar, prover a infraestrutura. Enfim, entregar para as pessoas lugares agradáveis para que possam viver bem”, explica o empresário, em trecho do livro “Sempre em construção – O empreendedorismo de Manoel Luiz Alves Nunes e os 25 anos da Vectra”, escrito pelo jornalista Wilhan Santin.

A Vectra foi uma das precursoras no lançamento de condomínios horizontais fechados, com projetos como o Recanto do Salto, Vale das Araucárias, Santana Residence e Vale do Arvoredo. Preocupada com a qualidade de vida e segurança dos clientes, a construtora levou para esses empreendimentos um conceito que depois se popularizou e foi replicado em outros projetos, como a oferta de áreas de lazer e esportes próximas da guarita, evitando que visitantes tivessem que circular, incomodando outros moradores.



LEGADO

Em quase três décadas, a Vectra lançou 68 empreendimentos, entre condomínios verticais e horizontais, loteamentos convencionais e de chácaras, e bairros planejados em Londrina, Cambé, Ibiporã, Porecatu, Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba, no Paraná; e Dourados e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Pautada em valores como empreendedorismo, ética e valorização de pessoas, a incorporadora, que se especializou em empreendimentos de alto padrão, se diferencia com os projetos autorais, personalização, foco na experiência do cliente e em inovações tecnológicas.



- Divulgação

No hall de entrada do Casa Batlló, uma grande rotunda, com teto de vidro e arcos centrais, confere beleza ao imóvel inspirado na arquitetura de Antoni Gaudí



Para Londrina, deixa um legado respeitável, com obras residenciais icônicas, como os Palazzos Veronesi e Di Cesare, na Avenida Adhemar Pereira de Barros, de estilo neoclássico e fachadas em structural glazing, que marcaram o início da verticalização em uma das áreas residenciais mais nobres da cidade. A linha de edifícios que homenageia o trabalho do arquiteto catalão Antoni Gaudí, como o Casa Batlló, na Gleba Palhano, que possui detalhes luxuosos, como a grande rotunda, no hall de entrada, com teto de vidro e arcos centrais, que conferem beleza e imponência ao imóvel. E, ainda, no mesmo bairro, os seis prédios do complexo London Hills, inspirados na arquitetura de Londres.



O Gaia, em construção na Nova Prochet, será o primeiro edifício com selo Carbono Zero de Londrina - Divulgação



Entregou torres comerciais notáveis, como o City Hall, o Palhano Square Garden e o condomínio Palhano Premium, o primeiro do município a conquistar o Selo Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), uma certificação que atesta a sustentabilidade do empreendimento. Este último é o único de Londrina a contar com um heliponto homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



PROJETO SOCIAIS E CULTURAIS

Mas, nem só de obras e projetos marcantes vive a Vectra. Ao longo de sua história, a empresa, que nasceu pequena e hoje se posiciona entre as 40 maiores construtoras do Brasil e emprega 250 colaboradores diretos, também se preocupa com o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Ao longo de mais de uma década, realizou importantes trabalhos sociais e culturais, por meio de projetos como o ConstruSom e o Coral Infantil Crystal Vectra.

O primeiro foi um trabalho de promoção da cultura, que patrocinou a vinda de artistas de destaque no cenário musical nacional para Londrina, nomes como Zizi Possi, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes e Chico César. O coral, criado dentro da iniciativa “Um canto em cada canto”, para levar a iniciação musical ao público infantil, atendeu centenas de crianças, de 6 a 14 anos, parte delas de escolas públicas da cidade.

Também desenvolveu a revista Living, um projeto editorial de alto padrão e qualidade gráfica, que contou com 20 edições e conteúdos sobre gastronomia, turismo, arquitetura, design, decoração, artes, música e comportamento. Patrocinou a “Maratona Fotográfica Clic o seu Amor por Londrina”, com fotografias que mostravam as evoluções da cidade, e também o livro “A História de Londrina Contada por Imagens – 2001 a 2020”, de Paulo César Boni, com mais de 500 fotos produzidas por cerca de 300 fotógrafos profissionais e amadores que participaram das nove edições da maratona.



VANGUARDA EM SEGURANÇA

Na engenharia, a Vectra foi vanguardista, sendo a primeira de Londrina a investir em um moderno sistema de proteção para garantir a segurança de pessoas na construção dos seus empreendimentos. O primeiro a receber redes de proteção que atendem 100% as normas de segurança do trabalho foi o edifício Cambridge Village, da linha London Hills, na Gleba Palhano. A tecnologia inovadora trazida para os seus canteiros foi replicada pelas demais construtoras, ampliando a segurança das edificações em construção e contribuindo para a prevenção de acidentes.



INOVAÇÕES E FUTURO

Ao lado do pai na liderança da empresa, Roberta Costa Alves Nunes Mansano é responsável pela atual governança sólida, moderna e inovadora. Ambos se completam unindo a eficiência em engenharia e a gestão profissional e focada em desenvolver produtos que atendam às reais demandas dos clientes, como a conectividade e a sustentabilidade.



- Divulgação

Da segunda geração da família, Roberta Costa Alves Nunes Mansano é responsável pela atual governança sólida, moderna e inovadora da Vectra



Prova disso é o pioneirismo em projetos como o Wynn, o primeiro edifício inteligente de Londrina, e do Gaia, o primeiro com selo Carbono Zero da cidade, que terá as emissões de CO2 na construção compensadas pela proteção de 684 hectares de terras do Grupo Vectra localizadas em Tamarana, norte do Paraná. Ambos ficam na “Nova Prochet”, nome carinhoso dado pela construtora para a região, que possui grande potencial de desenvolvimento imobiliário. Por lá, já são seis empreendimentos lançados.



- Divulgação

Na Nova Prochet, o Wonder, com duas torres, tem espaços de esportes e lazer voltados para a qualidade de vida e o bem-estar



A Avenida Adhemar Pereira de Barros concentra duas obras relevantes do portfólio, o Wave, um edifício luxuoso e exclusivo, com apartamentos de 427 m² de área privativa e conceito de “casa suspensa”, e a nova sede da Vectra, que será inaugurada ainda em 2024 e vai abrigar o escritório administrativo e a central de decorados em um amplo e sofisticado ambiente. No novo endereço, aproveitando as comemorações do aniversário de 90 anos, fará uma homenagem ao Calçadão, um dos cartões postais da cidade, com calçamento e desenhos em petit-pavet.



Nova sede da Vectra, que está sendo construída na Avenida Adhemar Pereira de Barros - Divulgação