Plaenge: da construção de um sonho ao legado na história de Londrina

Maior construtora de capital fechado do País, Plaenge está presente em construções icônicas da cidade e lançou inovações que transformam o mercado imobiliário



Celebrar os 90 anos de Londrina é comemorar também o legado da Plaenge para a cidade. Afinal, são trajetórias que se entrelaçam desde 1970, quando o engenheiro Ézaro Fabian idealizou uma construtora baseada em valores que até hoje alicerçam a cultura da empresa: fazer bem-feito, ser ético e útil, trabalhando em equipe e compartilhando a visão de longo prazo.

Pé Vermelho de coração, Ézaro estudou engenharia em São Paulo, teve oportunidade de trabalhar em grandes empresas na capital, mas escolheu Londrina para seguir sua trajetória profissional. A decisão do fundador acabou por mudar a vida de muita gente. Hoje, a Plaenge soma mais de 3,5 mil colaboradores em 12 cidades, sendo 9 no Brasil e 3 no Chile (incluindo a capital Santiago) e já entregou mais de 470 empreendimentos imobiliários.



Valores que marcam e sustentam



A Plaenge é uma empresa movida por eficiência e tradição, mas o maior propósito é construir sonhos. Não à toa, o nome Plaenge tem grande significado. “Eficiência, para mim, era um conceito atrelado a planejamento. Já a engenharia representava construir de acordo com as normas, com qualidade. O nome Plaenge é a junção destas palavras: planejamento e engenharia”, conta Ézaro no livro Valores de uma Construção: Plaenge 50 anos.





O nome Plaenge é a junção das palavras planejamento e engenharia - Divulgação



Mais de meio século depois, o propósito de Ézaro segue consolidado. A pequena empresa - que começou as atividades em uma sala no centro da cidade - hoje ostenta a marca de maior construtora de capital fechado do País. Além disso, com um sólido projeto de expansão, a Plaenge leva o nome de Londrina para as principais cidades do Centro Sul brasileiro: São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá, Joinville, Campo Grande, Cuiabá, Campinas e Porto Alegre.

É, ainda, a única construtora com operações internacionais: desde 2009 está no Chile.



Um legado para Londrina



A Plaenge está presente em muitas construções icônicas da região. As primeiras grandes obras realizadas pela construtora, por exemplo, foram a fábrica da Coca-Cola, em Cambé, e o Ginásio Moringão em 1972.



- Divulgação



E as curiosidades não param aí: a empresa construiu também quatro viadutos da avenida Dez de Dezembro, colaborando para o desenvolvimento do município e deixando uma marca importante no urbanismo da cidade.





As obras, que iniciaram em 1974, envolveram o uso de 10.000 m³ de concreto armado, parte dele protendido. “Esse projeto foi marcante tanto pela experiência adquirida quanto pelo fato de ter sido a primeira obra em Londrina a utilizar concreto protendido, além de ser a primeira vez que a Plaenge aplicou essa tecnologia em suas construções”, conta o diretor da Plaenge de Londrina, Marcelo Resquetti.



Quatro prédios do campus da Universidade Estadual de Londrina também foram erguidos pela Plaenge - Divulgação



A empresa é também responsável por construir quatro prédios da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Outro fato curioso é que a primeira escada rolante do município, nas Lojas Americanas, foi instalada pela Plaenge.



- Divulgação





Inovações que transformaram o mercado



Resquetti recorda que a Plaenge foi pioneira ao introduzir inovações que hoje fazem parte do dia a dia do mercado imobiliário brasileiro, como o sistema de plantas flexíveis - que chegou a ser patenteado - e as centrais de apartamentos decorados.

O modelo das Centrais começou com outra inovação. Em 1999, a Plaenge lançou em Londrina o edifício Lac Royal com a instalação de uma réplica decorada do apartamento à venda em um terreno próximo ao empreendimento.

O sucesso dessa estratégia levou a empresa a adotá-la em todos os lançamentos subsequentes. Ao lançar o Le Corbusier na avenida Madre Leônia Milito, uma via movimentada, notou-se que o plantão de vendas atraiu muito mais visitantes, consolidando a ideia de transformar o local em um espaço permanente. Assim, foi criada a primeira Central de Apartamentos Decorados da Plaenge e do Brasil, modelo que depois foi amplamente copiado por outras empresas.



- Divulgação



A Plaenge foi ainda a primeira do segmento a oferecer seguro de entrega. O serviço foi criado na década de 2000 para aumentar a confiança dos clientes na compra de apartamentos na planta, em um contexto de insegurança gerado pela falência da Encol. Esse seguro foi uma forma de demonstrar ao mercado que a empresa era segura, capitalizada e bem administrada, garantindo mais segurança nas entregas dos empreendimentos.

Antecipando conceitos hoje difundidos sob a perspectiva de compliance, a Plaenge foi pioneira, também, no lançamento de um código de ética próprio, disponibilizado para todos os colaboradores da empresa.



Gentileza urbana: a transformação da Palhano



Na Gleba Palhano, a Plaenge presenteou o município com as praças Pé Vermelho e Pioneiros, verdadeiros memoriais que celebram a história da cidade por meio de elementos como o desenho de calçada portuguesa, o petit pavet, as luminárias inspiradas em araucárias e um projeto de paisagismo com pés de café e árvores nativas.



Praça Pé Vermelho, presente da construtora para a cidade, celebrando a história de Londrina - Divulgação



A promoção da gentileza urbana no entorno dos empreendimentos Plaenge é uma inovação que faz parte da cultura da empresa. Não à toa, o Alto da Palhano passa por nova transformação que parte do paisagismo para integrar a vida urbana à natureza.

Na região próxima à Praça dos Pioneiros, onde estão localizados os empreendimentos Arbo e Flora, Aura e Huma, a Plaenge desenvolveu um masterplan paisagístico exclusivo em parceria com Benedito Abbud, um dos grandes nomes do paisagismo nacional.

Denominado Plaenge Parque Urbano, o projeto se baseia nos conceitos de biofilia e gentileza urbana ao propor caminhos orgânicos repletos de árvores, jardins e experiências sensoriais que conectam os empreendimentos, o Aterro do Lago Igapó e as praças da região.



Marcelo Resquetti destaca a constante inovação e a gestão conservadora nas finanças - Divulgação



"Como possuímos grandes terrenos, enxergamos a possibilidade de transformar o local, conectando a natureza com o interior do bairro. Não pensamos só no morador, mas também no impacto do edifício na sociedade, no futuro. ", avalia o diretor Marcelo Resquetti.



Há 11 anos consecutivos, a maior construtora do Sul do Brasil



A Plaenge foi classificada pelo 11º ano consecutivo como a maior construtora do Sul do País pelo ranking Valor 1000 na edição 2024. A lista, publicada anualmente pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), traz as mil maiores empresas brasileiras de 28 segmentos da economia.

Com o avanço no ranking, a Plaenge integra o seleto grupo das 500 maiores empresas brasileiras. A construtora também avançou no ranking das maiores de Londrina, alcançando o quarto lugar entre as empresas da cidade que foram classificadas no anuário.

Para o diretor Marcelo Resquetti, o resultado do ranking evidencia a solidez da empresa. “Ser reconhecida entre as maiores construtoras brasileiras por onze anos consecutivos é um marco que confirma as boas decisões que temos tomado ao longo do tempo. Nosso processo de expansão levou a Plaenge às principais cidades do centro-sul do país. Além disso, temos investido em parcerias estratégicas para trazer uma experiência internacional de arquitetura e design aos nossos clientes. Valorizamos a constante inovação ao mesmo tempo em que adotamos um modelo de gestão conservador nas finanças, o que nos garante consistência e segurança para ousar”.



BIM: tecnologia a serviço de resultados



Os resultados da Plaenge com o uso da metodologia BIM (Modelagem de Informações da Construção) colocam a construtora como uma referência nacional no uso desta ferramenta que consolida projetos, listas de materiais, orçamentos e planejamento em uma mesma plataforma.

A empresa aplica a tecnologia em 100 dos 119 edifícios em construção no País. Isso significa que 84% das obras verticais atualmente em construção pela empresa contam com o uso da ferramenta. Como resultado, obtém produção enxuta, mais eficiência e processos otimizados desde a fase de projetos até a finalização dos empreendimentos.

A adoção do BIM é reflexo dos investimentos em inovação, com foco em conectividade, eficiência na produção e diferenciação no mercado, resultando na melhor experiência para o cliente.

“Em um futuro próximo, vamos implantar o uso do BIM também na pós-ocupação e manutenção, ampliando o uso desta tecnologia que consolida a construção do futuro com uso de inteligência artificial em todas as fases do ciclo da construção”, revela Resquetti.



Plaenge: referência em arquitetura e sucesso comercial no setor imobiliário de Londrina



A cada entrega de um novo empreendimento, os clientes da Plaenge recebem muito mais que um apartamento. Com projetos que se diferenciam de tudo o que está disponível no mercado, a empresa se destaca por design autoral e arquitetura assinada por projetistas internacionais, em empreendimentos com identidade própria e inconfundível.

Por meio de projetos autênticos, que valorizam a gentileza urbana e a qualidade de vida, a empresa está transformando a paisagem de Londrina, deixando um legado para toda a cidade.

“A Plaenge, desde sua concepção, sempre esteve muito ligada à construção. Hoje, colhemos os resultados desses investimentos em tecnologias com processos construtivos muito bem estruturados. Por isso, há alguns anos, estamos investindo na criação de empreendimentos com projetos singulares, diferentes de tudo o que vemos em Londrina”, destaca o gerente regional Rodolfo Sugeta.

Conquistar a expertise em oferecer arquitetura autoral enquanto se firma como a maior construtora de capital fechado do Brasil só é possível graças a um modelo de negócios bem planejado, que permite manter a alta produção que o mercado demanda sem perder a personalidade de cada projeto.

“Oferecemos um portfólio variado de empreendimentos de alto padrão atemporais, com diversidade de estilos e metragens. Prezamos pela qualidade e damos valor ao artesanal e à originalidade", complementa o gerente.



Internacional com essência brasileira



Para entregar empreendimentos com referências internacionais sem abrir mão da brasilidade, a equipe da construtora tem viajado pelo mundo para entender a evolução das cidades e apurar o olhar para o que faz sentido na realidade local. “Dubai, Miami e Itália são destinos recentes que trouxeram muitas inspirações para os projetos", analisa Sugeta.



Diretores da Plaenge com os projetistas da LW Design, de Dubai: parceria de sucesso - Divulgação



Ao conhecer a vanguarda do mercado imobiliário mundial, a empresa definiu também as prioridades na escolha dos parceiros. Pininfarina e LW Design Group, por exemplo, são alguns nomes globais na trajetória da Plaenge, que também trouxe para Londrina a assinatura do Studio Ronaldo Rezende e se orgulha da parceria de algumas décadas com a Bohrer Arquitetura.

"Buscamos parcerias que consigam captar as nossas necessidades em relação a Londrina, ao terreno e às pessoas que irão viver em nossos empreendimentos”, afirma o gerente, que completa: "Traduzimos as sensações que queremos ter ao vivenciar o projeto. Projetamos o futuro, tanto para o morador quanto para região. Sempre procuramos entender o comportamento da sociedade para antecipar desejos de mercado."



Sucesso comercial: confiança na marca Plaenge



O compromisso em entregar o melhor para o cliente reflete-se também nas vendas. Nos últimos anos, a Plaenge acumula recordes de comercialização de empreendimentos ainda em fase de pré-lançamento.

O sucesso é evidente em projetos como o Poema, que foi 100% comercializado na pré-venda, surpreendendo o mercado imobiliário de Londrina. Outro exemplo é Paseo Santos, que atingiu a marca de 92% de comercialização ainda na fase de pré-lançamento.



Artesano, um dos edifícios icônicos da Plaenge que vão transformar a paisagem da cidade - Divulgação



A nova geração de empreendimentos Plaenge, como Hause, Átrio, Artesano e os projetos do Plaenge Parque Urbano, também tem recebido o mesmo reconhecimento.

“A Plaenge é formada por pessoas, histórias e sonhos. Honestidade e respeito são princípios básicos no desenvolvimento de nosso trabalho, reconhecido pelos projetos de qualidade e pelas relações duradouras com o mercado e com as comunidades onde atuamos. Amamos o que fazemos, por isso, o fazemos com dedicação”, finaliza.



Projetos premiados mudam paisagem de Londrina