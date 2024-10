MBA da UTFPR é diferencial em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo

Especialização em Gerenciamento de Projetos capacita profissionais para atuarem nas mais diversos áreas



Para ser competitivo em um mundo em constante mudança, o profissional precisa estar a par das novas ferramentas e tecnologias disponíveis no mercado, além de estar capacitado para gerir de maneira adequada projetos dentro da empresa em que atua, já que isso significa economizar tempo, recursos e, claro, dinheiro. Por isso, o MBA em Gerenciamento de Projetos da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) vem ao encontro dessa demanda, já que o objetivo central é promover a formação completa do profissional para o mercado de trabalho.

Professor do departamento de Matemática da UTFPR, Reginaldo Fidelis explica que a especialização em Gerenciamento de Projetos é indicada para profissionais de diversas áreas de atuação, especialmente para aqueles que desejam aprimorar as habilidades de planejamento e controle de projetos. Como exemplo, cita profissionais das engenharias, arquitetura, saúde, marketing, comunicação e gestão pública. O campo da educação também não fica de fora. “Profissionais da área educacional podem aplicar técnicas de gerenciamento de projetos em iniciativas como as reformas curriculares, a implementação de novas metodologias de ensino e na administração de instituições”, detalha.

Na prática, o professor pontua que falar em gerenciamento de projetos é falar no processo de planejar, organizar, executar, monitorar e concluir um projeto com o objetivo de atingir metas específicas dentro de um prazo, orçamento e escopo definidos. “Em termos simples, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para garantir que um projeto seja concluído com sucesso”, explica.



Reginaldo Fidelis: "Em termos simples, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para garantir que um projeto seja concluído com sucesso"



Além de toda a capacitação que a especialização traz, ter o nome da UTFPR no currículo faz toda a diferença na hora de buscar uma oportunidade de trabalho. Com 115 anos de história, Fidelis garante que a universidade é conhecida por formar profissionais qualificados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. “A UTFPR tem várias parcerias com empresas e indústrias, o que aumenta as chances de o profissional se conectar com oportunidades e projetos importantes durante ou após o curso”, aponta.



Formação completa



Fidelis explica que o MBA em Gerenciamento de Projetos funciona na modalidade a distância e com aulas ao vivo a cada 15 dias. A carga horária é de 360 horas. Além das aulas, os alunos também contam com mentorias com os professores para que possam sanar dúvidas. Os materiais complementares e de apoio, as gravações e as avaliações ficam disponíveis em um ambiente virtual personalizado.

Ele reforça que o MBA foi pensado e organizado para promover a formação completa do estudante, sendo dividido blocos temáticos: no primeiro, o foco é o estudo de assuntos específicos da gestão de projetos, como, por exemplo, o gerenciamento de escopo, de tempo, de cronograma, de custos, de qualidade e de recursos humanos; no segundo, os conteúdos abrangem a gestão estratégica, de marketing e de operações; por fim, na última etapa, o aluno tem a oportunidade de colocar em prática todos os conteúdos estudados através da elaboração de um trabalho final sob a orientação de um professor. “Unindo esses três blocos, os estudantes têm uma formação completa, tanto teórica quanto prática”, afirma.



Marcos Ferreira lembra que o MBA traz diferencial para quem busca se posicionar no mercado de trabalho



Marcos Ferreira, coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos, explica que a graduação habilita tecnicamente o profissional para que ele possa atuar na área de formação. Entretanto, na hora de entrar no mercado de trabalho, esse profissional não sabe como coordenar uma equipe ou definir o escopo e cronograma do projeto a ser desenvolvido. Segundo ele, é o MBA que traz esse diferencial para que o profissional possa se destacar e ganhar o mundo.



A gestão de projetos no agro



Especialista no campo do agronegócio, o professor José Luis Dalto explica que essa é uma área da economia em que a empresa funciona “a céu aberto” e que, por isso, é necessário enfrentar suas complexidades e sazonalidades no dia a dia. Segundo ele, para lidar com as incertezas e mudanças, o gerenciamento de projetos no agronegócio pode ser o diferencial para o sucesso da produção, já que envolve o planejamento, controle de riscos e gestão de parceiros, buscando otimizar as operações agrícolas, desde o plantio até a colheita e distribuição.



Gestão de projetos no agro ajuda a lidar com as incertezas e mudanças de uma empresa `a céu aberto´ - iStock



“Além disso, o gerenciamento eficaz de projetos ajuda a integrar novas tecnologias, as chamadas tecnologias da indústria 4.0, melhorar a eficiência das cadeias produtivas e promover práticas sustentáveis, como a economia circular”, complementa.



Diferencial competitivo



Para Dalto, saber gerenciar projetos é um diferencial competitivo, pois empresas buscam profissionais que saibam liderar iniciativas de inovação, reduzir custos operacionais e melhorar a produtividade. “Quem tem essa competência tem mais chances de assumir posições de liderança, como a direção e coordenação de áreas e empresas, supervisão de operações ou até mesmo o gerenciamento de projetos de expansão ou de transformação digital”, aponta.



José Luis Dalto diz que o o gerenciamento de projetos no agronegócio pode ser o diferencial para o sucesso da produção