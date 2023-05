Londrina Inaugura a primeira Escola Sesi de Referência Internacional

Ao todo, são 14 ambientes distribuídos nos 1.039,08 m² da Escola Sesi de Referência Internacional: uma sala para a prática de robótica educacional, um espaço maker e 12 salas temáticas exclusivas para as grandes áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

O projeto da Escola Sesi de Referência Internacional é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do SESI Nacional, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), por meio do SESI Paraná. O formato promove ainda mais a autonomia e o protagonismo estudantil a partir dos espaços de aprendizagem baseados na abordagem STEAM – Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Nesta quinta-feira, 11, a Escola Sesi de Referência Internacional abre as portas para a comunidade londrinense. Com ensino bilíngue, a nova estrutura da escola terá capacidade para atender cerca de 500 alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio em tempo integral.

As salas de aula possuem mobiliário, equipamentos e materiais didáticos específicos para cada área do conhecimento, inspirando o estudante por meio dos cinco elementos do DNA STEAM: investigar, descobrir, conectar, criar e refletir. Com essa estrutura, não são os professores que trocam de salas, mas os alunos, possibilitando maior imersão no conteúdo.





Além disso, as atividades na Escola Sesi de Referência Internacional são desenvolvidas em língua inglesa por meio do Laboratório de Línguas (testes de proficiência aplicados aos alunos), aulas totalmente em inglês – como Art, Writing, Ethics and Citizenship, Nature Science – e os Afterschool Workshops, como são chamadas as atividades extracurriculares.





A primeira Escola Sesi de Referência Internacional no Brasil teve investimento de aproximadamente R$ 12 milhões e deve contribuir para o desenvolvimento industrial do norte paranaense, uma vez que os alunos terão acesso a muita tecnologia e inovação.





Conheça mais sobre a nova Escola Sesi de Referência Internacional em www.colegiosesi.com.br.