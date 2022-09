‘Indústria + Produtiva’ do Senai Paraná aumenta produtividade nas indústrias

Para se manterem competitivas no mercado, as indústrias precisam criar estratégias que melhorem a produtividade e reduzam custos. Para auxiliar o setor industrial paranaense, o Senai Paraná oferece o programa Indústria + Produtiva, direcionado a empresas que queiram aprender técnicas para reduzir o desperdício e garantir melhores resultados em sua produção. As soluções são rápidas, de baixo custo e alto impacto.







Por meio da mentoria, é possível analisar a rotina da empresa, dados, comportamentos e gerar soluções. Em uma das empresas participantes do programa - Vêneto Gelato - o aumento da produtividade foi de 350%. “É um programa que eu indico a todos os industriários. Vale a pena, principalmente pelo suporte que o Senai Paraná oferece”, contou Rodrigo Alves, analista logístico da empresa.





Rafaela Takasaki Corrêa, diretora administrativa da Balas de Banana Antonina, lembra que o programa proporcionou melhorias em diversas áreas. A empresa atua há mais de 40 anos em Antonina, no litoral do Paraná. “Com a mentoria, a produção semanal, que era de 800 quilos de bala, passou a mil quilos. São quinze funcionários trabalhando diariamente na fábrica e alguns foram remanejados, provocando assim a otimização do tempo e maior produção”, detalha a empresária.