Indústrias aumentam produtividade com programa do Senai Paraná

A iniciativa ‘Indústria + Produtiva’ estimula empresas e é fundamental para retomada da economia.

Por meio da mentoria, é possível analisar a rotina da empresa, dados, comportamentos e gerar soluções. Em uma das empresas participantes do programa - Vêneto Gelato - o aumento da produtividade foi de 350%. “É um programa que eu indico a todos os industriários.

Para auxiliar o setor industrial paranaense, o Senai Paraná oferece o programa Indústria + Produtiva, direcionado a empresas que queiram aprender técnicas para reduzir o desperdício e garantir melhores resultados em sua produção. As soluções são rápidas, de baixo custo e alto impacto.

A Indústria + Produtiva é uma iniciativa que oferece às indústrias soluções que visam a inovação de processos e a redução de desperdícios, focado em Manufatura Enxuta. Para se manterem competitivas no mercado, as indústrias precisam criar estratégias que melhorem a produtividade e reduzam custos.

Hoje nosso aumento de produtividade subiu mais de 20% por conta do programa e estamos confiantes que este é só o começo”, detalha a empresária Lígia Kleber, proprietária da Padaria Central em Londrina, no Paraná.

“O programa foi extremamente importante para nós, pois estamos mudando a gestão da empresa, que é familiar, e os métodos nos deixaram mais confiantes para uma mudança tão expressiva. A partir do estudo e do apoio dos consultores, foi possível adaptar e realizar melhorias nos setores.

Parceria que gera empregos e inovação

Para Fabrício Lopes, gerente executivo de Tecnologia, Inovação e Responsabilidade Social do Sistema Fiep, o programa reflete em uma melhor economia do estado e melhor competitividade da indústria, que se traduz em mais empregos e em investimentos em inovação.

No total, são 12 semanas que totalizam 64 horas e as melhorias são realizadas por meio de alterações nos processos, que geram redução de desperdícios, entre outros benefícios.

Quem pode participar?

Indústrias dos mais diversos segmentos, que tenham de 4 a 499 colaboradores podem aderir ao programa, que tem 80% do valor subsidiado, sendo que a empresa arca com o equivalente a R$ 2.400. Já as indústrias associadas aos sindicatos filiados ao Sistema Fiep, R$ 950.

Saiba mais sobre o programa Indústria + Produtiva em nosso site