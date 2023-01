Infoproduto: O que é como desenvolver o seu

Hoje em dia, os infoprodutos surgem como solução no mercado. Isso ocorre porque cada vez mais as pessoas estão inseridas no universo digital, em que smartphones, aplicativos, blogs e redes sociais fazem parte do dia a dia de todos nós.

Os infoprodutos estão em alta atualmente e os motivos para isso são vários, indo desde a praticidade até a fácil acessibilidade a eles.

Entretanto, você sabe o que é um infoproduto? Você pode até não saber, mas com certeza já utilizou - e utiliza um - ou até mesmo mais de um.

Para o público em geral, eles podem sanar dúvidas, suprir as necessidades e resolver vários problemas do cotidiano.

Para os empreendedores, sejam os experientes ou os iniciantes, os infoprodutos são uma excelente alternativa para fazer uma renda extra online.

Sendo assim, para entender mais sobre esse tema, acompanhe os próximos tópicos e saiba mais sobre os infoprodutos, conheça os seus tipos, as principais características e aprenda como desenvolver o seu.

Principais tipos de infoprodutos

Não há segredo sobre a definição de um infoproduto. Ele consiste basicamente em um produto digital que ensina o usuário a fazer alguma coisa, seja usar algum utensílio ou dominar uma técnica, seja relacionada a um campo artístico ou até mesmo uma atividade profissional.

De forma geral, um infoproduto pode ser considerado um produto informacional com diversos objetivos, sendo um dos principais, a educação e a aprendizagem sobre um determinado tema.

Da mesma forma, os conteúdos que os produtos digitais abordam são dos mais variados. Por meio de um infoproduto você pode vender um conhecimento seu.

Você sabe tocar violão? Em caso positivo, uma possibilidade é criar e vender um infoproduto ensinando a tocar esse instrumento. E se você domina técnicas de jardinagem, que tal desenvolver um produto digital trazendo dicas sobre o tema? O mesmo vale para outras infinidades de áreas do conhecimento.

Diante das várias ferramentas e softwares disponíveis hoje em dia, é possível criar e divulgar também diferentes tipos de infoprodutos. Atualmente os principais são:

Livros digitais

Audiobooks

Podcasts

Mentoria online

Cursos online

Os livros digitais (e-books para os mais íntimos) são atualmente um dos infoprodutos mais vendidos. Razões para tanto sucesso não faltam, pois a facilidade da criação é uma das principais.

Os e-books podem ser desenvolvidos em disponibilizados em vários formatos. PDF, ePub e Mobi são alguns deles. Além do mais, os e-books podem ser facilmente acessados e para isso, basta o usuário ter um tablet, um smartphone ou estar perto de um desktop.

Os audiobooks, os primos mais novos do e-book, consistem basicamente em um livro digital que, ao invés de ler, você escuta. E uma das principais vantagens dos audiobooks é permitir que você absorva os conteúdos enquanto faz algum exercício físico, lava a louça, caminha pelo parque ou outra atividade cotidiana, por exemplo.

Os podcasts também são infoprodutos que investem no sentido da audição. Ele é como um programa de rádio transmitido de modo online. Um grande benefício dele é consolidar uma audiência fiel e criar uma comunidade na internet.

Já as mentorias online consistem em um formato que possibilita o compartilhamento de conhecimento. Eles são como uma aula ao vivo, transmitida virtualmente e podem ser visualizadas e acessadas por mais de um usuário ao mesmo tempo.

Vale ter em mente também que o EaD, o popular Ensino à Distância, conta com vários conceitos e formatos dos infoprodutos quando partem de uma iniciativa individual ou até mesmo por alguma organização.

Saiba como desenvolver o seu Infoproduto

Pense na seguinte possibilidade: um artista hábil na área do desenho e da ilustração, que domina com maestria a arte e os recursos de produzir histórias em quadrinhos.

Esse artista entende de conceitos como luz e sombra, perspectiva, bem como sabe desenhar o Homem-Aranha, o Superman, o Spawn e ainda sabe tudo sobre como criar e desenhar um personagem próprio.

Com essa capacidade, esse artista pode encontrar um jeito de vender os seus conhecimentos para outras pessoas sobre técnicas de desenho, ilustração e produção de histórias em quadrinhos. É aí que os infoprodutos são a solução.

Nesse sentido, as possibilidades são várias. Ele pode desenvolver um e-book, quem sabe uma videoaula ou, dependendo da situação e da estratégia, pode criar e vender produtos digitais em ambos os formatos.

O primeiro passo para desenvolver o seu infoproduto é avaliar qual é o formato mais adequado. Conheça aqui embaixo os principais passos.

Tenha claro quem é o público do seu infoproduto

Antes de tudo você precisa saber quem comprará o seu produto digital. Você vai sanar as dores de quem? Solucionar os problemas de quem?

Ao obter respostas para isso, se tornará muito mais fácil estabelecer uma abordagem para elaborar os conteúdos e criar estratégias de vendas.

Faça uma curadoria do seu conteúdo

Por meio dessa curadoria você terá plenas condições de avaliar como será a linguagem utilizada, quais as chances do público assimilar as mensagens e o nível de receptividade desse conteúdo.

Basicamente, é uma maneira funcional de analisar como está a qualidade do conteúdo que você cria e se ele está compatível com as expectativas do público.

Separe o conteúdo por tópicos

Independente do formato do infoproduto (E-book, audiobook, videoaula ou outra alternativa), a organização da mensagem é essencial.

Sem um planejamento para disponibilizar da melhor maneira o conteúdo, o seu material não possuirá uma didática de ensino e o público não assimilará as explicações.

O ideal, nesse contexto, é separar o conteúdo por tópicos, estabelecendo uma hierarquia de assuntos, criando etapas que partem dos temas mais básicos até aos mais complexos, conforme o usuário avança.

Crie uma identidade visual

Além de um bom planejamento de conteúdo e a adoção de uma didática, é importante estabelecer uma identidade visual para o seu material, o diferenciando dos demais existentes no mercado e criando uma marca só sua.

Tal iniciativa permitirá que você crie uma autoridade para o seu conteúdo, garantindo também mais credibilidade e auxiliando na divulgação de materiais futuros. Analise as plataformas para distribuir esse infoproduto

Após planejar o conteúdo, criar o produto digital e consolidar uma identidade visual, vem uma outra etapa muito importante: como fazer esse material chegar a quem realmente interessa?

Para isso existem plataformas especializadas em infoprodutos. Elas disponibilizam tudo o que é essencial para o êxito do seu projeto e o contato ideal com o público. As mais conhecidas atualmente são:

Hotmart

Udemy

Monetizze

Kiwify

Eduzz

Faça atualizações constantes



Muitos temas abordados em um infoproduto necessitam de constantes mudanças. Assuntos que envolvem tecnologia são os mais comuns, visto que a cada dia o mercado evolui nesse setor.

As atualizações também são importantes para acrescentar mais ideias, dados, novidades, ou seja, tudo que mantenha o seu conteúdo atual e relevante.

Conclusão