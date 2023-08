Jogos online: entenda o mercado e como se divertir com segurança

Que o mercado de jogos online cresce a todo vapor não há contestação. Apesar disso, alguns jogadores ainda encontram dúvidas sobre a melhor maneira de jogar pela internet com segurança. Segundo uma pesquisa realizada pelo portal Globo em 2022, o mercado dos cassinos online no Brasil possui o valor de mais de 1 bilhão de dólares, com perspectiva para que o número cresça ainda mais em anos subsequentes. Esse valor nos coloca como o maior público dentre toda a América Latina.

Os motivos para a expansão dos cassinos online e das casas de apostas esportivas são muitos, dentre eles a facilidade de acesso dos brasileiros à internet, a versatilidade nos métodos de pagamento (os quais vão desde o popular Pix até as criptomoedas) e o apreço de nosso país por atividades esportivas.

Esse cenário é favorável tanto para apostadores em potencial, quanto para as empresas. Isso também explica a presença marcante de casas de apostas online como patrocinadoras de alguns dos maiores clubes do futebol brasileiro, o que ajuda a impulsionar a força do futebol praticado por aqui.

Como eu posso jogar online com segurança?

Considerando tudo o que falamos até aqui, é imprescindível que os interessados por jogos online (especialmente os jogos de cassino e as apostas esportivas) saibam como se manter seguros no âmbito digital. Para auxiliá-los, abaixo nós selecionamos 3 valiosas dicas que podem ser seguidas.

Pesquise quais sites e jogos são confiáveis

A dica mais essencial, quando falamos sobre jogos online, é saber quais as melhores casas de apostas. A melhor forma de fazer isso é através da consulta em plataformas de comparação de casas de apostas e cassinos online. Dentre as existentes, uma das mais recomendadas é a Apostando24.

Como mencionado em um dos parágrafos introdutórios, o método de pagamento tem importância vital na escolha do site onde se irá jogar, o que também pode ser checado na Apostando 24. O mesmo vale para bônus cedidos a novos usuários e demais características positivas ou negativas.

Mais do que isso, é necessário saber quais são as possibilidades de jogos online, considerando que existem múltiplos títulos de cassino, como a roleta e os slots. No caso das apostas esportivas, o futebol é disparado o mercado mais buscado, mas também existem apostas em outras atividades.

Não repasse suas informações pessoais

Encontrado um site de confiança para jogar online, é natural que você precise inserir informações como nome e dados do cartão de crédito (caso o utilize como forma de pagamento). Isso não é um problema, caso o site seja seguro, mas você não deve repassar as informações para jogadores.

Essa regra vai muito além das casas de apostas e cassinos online, sendo válida para qualquer rede social. Exceto quando necessário para pagamentos, as suas informações pessoais devem permanecer escondidas, a fim de que não abra a porta para golpes e pessoas com intenções criminosas.

Jogue com responsabilidade