Londrina ganha primeiro prédio com selo Carbono Zero

“O blockchain é público e pode ser verificado por qualquer pessoa do planeta. Com isso, é evitada a dupla emissão e venda, ou qualquer tipo de fraude”, destaca Mussi.

Para a compensação das emissões geradas a partir da construção do edifício Gaia, a Vectra irá investir 5 mil toneladas de carbono, o que representa, no mercado de créditos de carbono, cerca de US$ 75 mil, ou aproximadamente R$ 350 mil. O CEO da Greenline explica que serão neutralizados todos os materiais utilizados para a obra, o que já dá ao edifício o direito de receber o selo Carbon Free, ou Carbono Zero.

“As árvores são as que mais conseguem tirar o CO2 da atmosfera. Elas o absorvem e, no processo de fotossíntese, cortam ao meio a molécula. O carbono fica na biomassa e o oxigênio volta para a atmosfera. As florestas, portanto, são responsáveis pela limpeza, ou seja, o sequestro de carbono”, esclarece.

“Cada tonelada de CO2 que conseguimos mensurar por satélite transformamos em um título de sequestro de carbono, que é conhecido no mercado como carbon offset credit, ou seja, uma mensuração do volume do sequestro de carbono pela floresta”, explica o CEO da Greenline, Erick Felippe Mussi.

A propriedade de 1.004 hectares pertence ao Grupo Vectra . A captura de 14 mil toneladas de carbono, em 2022, foi feita a partir de uma área de 684 hectares da fazenda, segundo levantamento da Greenline Operations Ltda, que realiza o trabalho de certificação no Brasil. A análise da reserva de mata nativa e reflorestada foi feita a partir do uso de satélites da Nasa e da Agência Espacial Europeia (ESA). Com metodologia própria, a Greenline consegue calcular o volume de CO2 que a floresta é capaz de absorver.

Londrina vai ganhar o primeiro prédio com selo Carbono Zero . A acreditação internacional foi conquistada pela Vectra, para o empreendimento de alto padrão Gaia, lançado na Nova Prochet. A compensação das emissões de dióxido de carbono (CO2), na fase de construção, será feita a partir da proteção de uma área de floresta localizada em Tamarana, na região de Londrina.

Responsabilidade ambiental

A responsabilidade ambiental é um dos princípios do conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança, conhecidos pela sigla ESG – do inglês Environmental, Social and Governance -, uma agenda que tem crescido, nos últimos anos, e sido adotada por empresas de diversos segmentos, pela urgência em combater as mudanças climáticas. A Vectra, com 27 anos de história e considerada uma das 40 maiores construtoras do País, é uma delas.





O presidente da empresa, Manoel Luiz Alves Nunes, conta que adquiriu a propriedade, localizada a cerca de 70 quilômetros de Londrina, há 13 anos. A preservação ambiental é uma preocupação do empresário, que nasceu e cresceu dentro da zona rural da cidade. Ele conta que a área da fazenda equivale a 633 campos de futebol e que está preparando o espaço para que as pessoas possam visitá-lo, com a ideia de preservação.





“O respeito ao meio ambiente sempre foi uma preocupação da Vectra. Pensamos na sustentabilidade da nossa operação desde a concepção dos projetos, construção até a entrega para os nossos clientes. O selo Carbono Zero é mais uma conquista para a empresa”, afirma.





Mais informações sobre a certificação podem ser acessadas no site: https://www.greenlineadm.com/vectragee.