Londrina recebe novo formato de educação para Ensino Fundamental e Ensino Médio

Proposta cria espaços de autonomia para o aluno construir e descobrir o conhecimento em um processo de cocriação mediado pelo educador.

Com o objetivo de estimular a mentalidade de crescimento do aluno para desenvolver habilidades e pensamento crítico por meio de práticas inovadoras e criativas, o Colégio Maxi oferece, a partir de 2023 um novo conceito de educação para alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7º, 8º e 9º ano) e Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série).





O Maxi Global School vai oferecer aos alunos currículo internacional na Unidade da Avenida Maringá e terá uma arquitetura planejada com espaços abertos e multidisciplinares, onde os alunos poderão estudar, colaborar e pensar juntos. “Para transformar a educação, precisamos também transformar o ambiente escolar que funciona como um terceiro educador. O projeto arquitetônico proporcionará aos alunos mais autonomia, curiosidade, criatividade, análise crítica e a percepção da aprendizagem como um processo natural, construído e conquistado por eles”, afirma a diretora-geral do Colégio Maxi, Débora Durães.





Segundo ela, o propósito do novo conceito de ensino, cujo projeto arquitetônico leva a assinatura de um escritório espanhol especializado em espaços educacionais, posiciona o aluno como o centro do aprendizado. “O professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser o mediador desse processo em que o aluno constrói e descobre, tem a autonomia e a responsabilidade pela aquisição do conhecimento”, destaca Débora.





O Maxi Global School terá ensino integral e vários programas educacionais para estimular habilidades para o mercado de trabalho, além de parcerias com universidades brasileiras e internacionais e com negócios locais e nacionais.





Entre os programas, estão alfabetização financeira, empreendedorismo, design de modelos de negócios, yoga, dança, música, língua e cultura inglesa, japonesa e espanhola. Aulas com metodologia STEAM, currículo Cambridge para o Ensino Fundamental, com aulas de matemática, geografia, cultura digital e ciências em inglês e/ou Francês.





“Nossos educadores estão sendo preparados para trabalhar com metodologias ativas e com rotinas de pensamentos para que nossos alunos desenvolvam habilidades que irão ajudá-los a resolver e a solucionar problemas na vida real. Os alunos precisam desenvolver resistência, perseverança e flexibilidade dentro de um mundo que está mudando muito rápido. É responsabilidade da escola prepará-los para os desafios futuros da humanidade”, salientou Débora.





Nesse novo conceito, de acordo com ela, os estudantes serão aprendizes aptos a cocriar e a desenvolver uma mentalidade empreendedora, entendendo o significado de viver de forma sustentável e navegando com fluidez no mundo global e digital. “O Maxi Global School vai oferecer oportunidades para que nossos alunos e educadores tenham experiências e vivências enriquecedoras, nacionais ou internacionais, e que possam aprimorar o desenvolvimento de suas habilidades e competências.





É nisso que acreditamos e é isso que estamos oferecendo à comunidade londrinense, uma escola do futuro.”.