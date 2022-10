Londrina, um destino natural para adultos e crianças

Quando falamos de férias no Brasil, a primeira coisa que nos vem à mente são as diferentes cidades costeiras, com praias incríveis que nada têm a invejar às do Caribe. Mas nem todos os destinos são sol, mar e areia, com lugares como Londrina que cativam com a imensa natureza que coexiste com os grandes edifícios.





As empresas de turismo geralmente oferecem voos baratos para conhecer diferentes destinos que não estão na boca de todos, mas que, no entanto, têm uma riqueza incalculável para os turistas que decidem visitar esses lugares. Londrina é uma cidade que se caracteriza por ter diferentes áreas onde as pessoas podem desfrutar da infinidade de vegetação e aves, bem como o setor gastronômico típico do lugar e museus que contam a história local.





Os voos baratos são a chave que fará você descobrir outra faceta muito diferente do Brasil, com suas imensas praias, a música e as cores do Rio de Janeiro, ou as piscinas naturais que se formam no nordeste. Além dos diferentes cenários naturais, a cultura é outra das principais atrações, com o Planetário, o Museu de Arte de Londrina, a Biblioteca Municipal ou a Catedral Metropolitana, para citar apenas algumas.





A religião é um dos aspectos nos quais a cidade faz uma forte manifestação, pois, além da Catedral Metropolitana, possui o Santuário da Graça de Schoenstatt, o Oratório Nossa Senhora do Silêncio e o Monumento à Bíblia. Mas esta religião não é a única que é venerada, já que Londrina também tem um templo budista, uma religião não teísta que busca harmonia, paz, equilíbrio e tranquilidade.