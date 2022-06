Loteria americana Mega Millions sorteia prêmio acumulado em R$ 1,3 bilhão

Nesta semana a loteria Mega Millions dos Estados Unidos sorteará um prêmio de 273 milhões de dólares , mais de R$ 1,3 bilhão , na noite de sexta-feira, 17 de junho . Agora é possível jogar na Mega Millions com bilhetes oficiais no Brasil, sem sair de casa, através de serviços on-line como a TheLotter.

Todos já ouviram falar nas loterias dos Estados Unidos e os incríveis prêmios que foram entregues ao longo do tempo. A Mega Millions é uma das loterias mais famosas do mundo, não só por seus enormes prêmios, mas também pelos milhares de estrangeiros que participam sem estar nos Estados Unidos.

Como a TheLotter funciona?

A TheLotter oferece serviços de loteria online e tem agentes locais nos Estados Unidos que compram bilhetes oficiais de loterias em nome dos clientes de todas as partes do mundo. Antes do sorteio, o bilhete físico (em papel) é digitalizado e uma cópia é carregada na conta online que o usuário cria na TheLotter.