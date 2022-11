Mais que um jogo – a importância do futebol para a cultura brasileira

Veja como o futebol se tornou uma parte importante da cultura brasileira. Sua influência na nossa história, nosso dia a dia e a visão internacional do Brasil



Tendo chegado ao Brasil no ano de 1864, o futebol é um marco da cultura brasileira, sendo considerado o esporte mais popular do nosso país e um dos mais populares do mundo.

O esporte é uma verdadeira paixão dos brasileiros e está presente nos campos, nas televisões, nos jogos, no nosso dialeto, e nas casas de apostas, como a 20bet através da qual é possível apostar nos mais diversos jogos.

Existem muitas versões da história de como futebol chegou ao Brasil, mas a mais aceita é a de que o jogo foi trazido da Inglaterra, pelo brasileiro Charles Miller.

Mais do que um simples jogo, o futebol é um dos fatores mais importantes da cultura brasileira, tanto que somos conhecidos como o “país do futebol”.

E hoje, você irá entender como o esporte está atrelado a nossa cultura e os principais motivos do amor que nós brasileiros sentimos por ele.

O futebol como uma atividade de lazer

Como falamos anteriormente, o futebol é o esporte mais amado do Brasil e é muito praticado por pessoas de todas as idades.

A maneira de diversão mais comum dos brasileiros, é reunir um grupo de amigos e formar times para disputar uma partida de futebol.

Seja em um campo, uma quadra, ou até mesmo em uma rua, é possível encontrar crianças, jovens e adultos de todas as idades jogando e se divertindo.

Um dos principais motivos da popularidade do esporte, é que ele é muito simples e não exige muitos equipamentos para ser praticado, basta ter uma bola e pronto.

Isso faz do futebol, um esporte muito acessível, podendo ser jogado tanto por ricos, quanto pela população mais humilde do Brasil.

O futebol na TV

Além da prática do jogo como uma atividade de lazer, o futebol também faz sua presença na televisão de muitos brasileiros.

Um dos motivos disso é que, além da nossa paixão natural pelo esporte, atualmente existem cerca de 656 clubes de futebol em atividade no Brasil (segundo dados da própria FIFA).

Essa grande quantidade de clubes, é responsável por arrastar milhões de torcedores para os estádios e para as televisões.

Desde muito novos, nós acabamos desenvolvendo um apego maior a algum clube especial, seja por influência de nossos familiares ou amigos. Confira abaixo, uma tabela, com os 10 maiores clubes do futebol Brasileiro:

Fama internacional

Como falamos anteriormente, o futebol também foi muito importante na construção da imagem internacional do Brasil.

Nosso Brasil, que sempre foi conhecido como o país do samba e do futebol, ganhou essa reputação, devido a 2 fatores:



● Os atletas brasileiros ● As Copas do Mundo

Os atletas brasileiros

Um dos motivos de o futebol brasileiro ter ganho tanto renome ao redor do mundo, é por conta dos grandes jogadores que o Brasil produziu ao longo da história.

O nosso país é conhecido por ser o berço de alguns dos maiores nomes da história do futebol, sendo, inclusive, o país de Pelé, o “Rei do futebol”.

Além dele, nosso país também produziu outros jogadores, que fizeram seus nomes como os melhores de suas épocas, como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Atualmente, o atleta brasileiro mais famoso do futebol, é o craque Neymar Júnior, que está entre os 3 melhores jogadores do mundo. Veja alguns dos maiores jogadores do da história do futebol brasileiro:



1. Pelé 2. Ronaldo 3. Garrincha 4. Ronaldinho Gaúcho 5. Zico 6. Romário 7. Neymar



As Copas do Mundo

A Copa do Mundo acontece a cada 4 anos, sendo a maior de todas as competições de futebol e tem um papel muito importante para a reputação dos brasileiros.

O Brasil ficou conhecido pela sua participação histórica em Copas do Mundo, sendo o único país com o título de Pentacampeão da Copa.

Apesar de a Copa de 2014 ter sido um total fracasso para a seleção brasileira, o Brasil passou por muitas mudanças e hoje é o preferido ao título de campeão da Copa do Mundo do Catar nesse ano. Confira as edições da Copa do Mundo em que a seleção brasileira foi a campeã:



● Copa do Mundo de 1958 ● Copa do Mundo de 1962 ● Copa do Mundo de 1970 ● Copa do Mundo de 1994 ● Copa do Mundo de 2002

A moda do futebol