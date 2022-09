Melhores cidades para passar o Natal nos Estados Unidos

Presentes, decorações natalinas, festas em família... à medida que o final de ano vai se aproximando, esses detalhes combinam uma atmosfera de sonho com as necessidades de planejamento. Mas que tal fazer algo diferente desta vez e passar o Natal nos Estados Unidos?

Top 10 cidades nos EUA para passar o Natal

Se a ideia é conferir a sensacional decoração de Natal nos Estados Unidos, vivenciar as tradições natalinas e aproveitar as muitas atrações turísticas oferecidas nas cidades dos EUA, aproveite estas dicas para montar seu roteiro de viagem:





1. Aspen

Além de figurar no topo das listas de cidades mais natalinas dos EUA, Aspen é famosa pelas estações de esqui e pelos glamourosos eventos de fim de ano. Isso faz de Aspen uma opção perfeita para quem adora esportes de inverno e quer comemorar o Natal em grande estilo.





2. Nova York

Além de estar entre os lugares mais visitados nos EUA por turistas brasileiros, a cidade de Nova York fica ainda mais apaixonante quando recebe a decoração de Natal em suas ruas, lojas e restaurantes. Isso sem falar no belíssimo Central Park e nas inúmeras atrações culturais que tornam a cidade imperdível em qualquer época do ano.





3. Natchitoches

Situada no estado da Louisiana, uma região que mantém traços da influência francesa, esta cidade realiza um dos mais famosos festivais de Natal do mundo entre os dias 17 de novembro e 6 de janeiro. Aproveite para incluir em seu roteiro a cidade de Nova Orleans, que fica no mesmo estado e é considerada um dos “berços do jazz”.





4. Chicago

A cidade de Chicago também é um destino interessante para quem gosta de jazz e sonha com uma comemoração de Natal com neve, o tradicional White Christmas, que inspira as viagens aos Estados Unidos para as festas de final de ano. Com opções de programação natalina que agradam a todos os gostos, vale a pena conhecer essa metrópole norte-americana!





5. Las Vegas

Apesar de não ser uma opção tradicional para festas de fim de ano em família, Las Vegas é uma das cidades dos EUA que mais enchem os olhos dos visitantes com suas luzes e decorações natalinas inusitadas — além de contar com inúmeras atrações para quem gosta de se hospedar em hotéis suntuosos e aproveitar a vida noturna se revezando entre baladas, shows e cassinos.





6. Santa Claus

Batizada com o nome do Papai-Noel em inglês, a cidade de Santa Claus é um destino temático no estado do Indiana. Essa pode ser uma opção fora do convencional para turistas brasileiros, mas é perfeita para quem quer conhecer as mais autênticas tradições de Natal nos EUA.





7. Washington D.C.

Ao visitar Washington D.C., você pode ter diversas amostras de como é comemorado o Natal nos Estados Unidos. A dica é explorar os arredores após visitar os museus e atrações da cidade. No caminho para ver a Parada da Luzes em Alexandria, aproveite para apreciar a decoração natalina montada pelos moradores locais.





8. Denver

Denver é outra metrópole dos EUA onde você pode ter a oportunidade de fazer um Natal americano e conferir um show de luzes, mas com um toque de sustentabilidade. Isso porque a cidade prepara um evento especial em seu Jardim Botânico fazendo uso inteligente da iluminação natalina.





9. São Francisco

Se a ideia é conferir como é o Natal na Califórnia, a cidade de São Francisco dá um show! A famosa Frisco se transforma na temporada de festas com a montagem de pistas de patinação no gelo, decoração temática e a glamurosa exposição de casinhas de gengibre no Hotel Fairmont.





10. Orlando

Se o seu desejo é passar o Natal na Disney, a cidade de Orlando pode ser o destino ideal. Há diversos eventos especiais nos parques de diversão e ainda há a vantagem de fazer as comemorações natalinas em um clima menos rigoroso do que em outras regiões dos Estados Unidos.