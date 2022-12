Metodologia dos Colégios Sesi desperta autonomia e protagonismo

Cultura maker e oficinas de aprendizagem são destaques na construção da educação do futuro

Com objetivo de estimular os alunos no desenvolvimento de uma postura ativa e responsável diante da sua aprendizagem, promovendo a construção do conhecimento e facilitando os estudos posteriores para fixação do conteúdo, o Colégio Sesi da Indústria utiliza o conceito de metodologias ativas para aplicar a educação do futuro.





A cultura maker, metodologia de ensino-aprendizagem com a prática e a experiência do fazer, é fundamental para a educação que a instituição acredita. O conceito se baseia no princípio de que a transmissão de conhecimento é muito mais efetiva quando se torna palpável, manuseável.





Nos Espaços Maker, o aluno coloca em prática aquilo que aprende com o professor mediador. É um espaço de construção, de experimentar, mas também para despertar a criatividade e a inovação. Um exemplo é a “ponte de macarrão”, projeto desenvolvido a partir de conceitos aprendidos nas aulas de Matemática, Geografia, Química e Física, de forma integrada. Ao longo do trimestre, os alunos desenvolvem a ponte e, ao final, usam pesos para verificar a resistência do protótipo.





O Colégio Sesi da Indústria acredita em uma educação inovadora e baseada em competências. Além do currículo base, uma formação focada na indústria, fundamentada em uma metodologia dinâmica e integrada, para formar jovens éticos, transformadores e em sintonia com a inovação e as necessidades da indústria.