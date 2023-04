Meu INSS: passo a passo para pedir aposentadorias, pensões e auxílios pelo portal

O portal Meu INSS é uma plataforma online do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que permite aos segurados acessarem e realizarem diversos serviços relacionados a sua aposentadoria, benefícios, consulta de extrato, requerimentos e agendamentos, entre outros.

Entre as funcionalidades do portal, estão:

• Consulta do histórico de contribuições ao INSS;

Vale lembrar, que para pedidos de aposentadorias, revisões, pensões, auxílios, averbações e certidões de tempo de contribuição, é recomendado buscar a ajuda de um(a) profissional especializado(a) em direito previdenciário para garantir que todos os documentos e informações estejam corretos e aumentar as chances de aprovação do pedido.

Após o cadastro, o segurado tem acesso a todas as funcionalidades da plataforma e pode realizar diversos serviços sem precisar comparecer pessoalmente a uma agência do INSS.

Para utilizar o portal Meu INSS, é necessário fazer um cadastro com login e senha, que pode ser realizado pelo próprio portal ou por meio do aplicativo "Meu INSS", disponível para Android e iOS.

1. Acesse o site do Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/) e faça login na plataforma. Se você ainda não tem cadastro, é possível criar uma conta seguindo as instruções do site;

2. Na página principal do Meu INSS, clique em "Agendamentos/Requerimentos" no menu superior;

3. Em seguida, clique em "Novo requerimento" e selecione "Aposentadoria por Idade Urbana" ou "Aposentadoria por Tempo de Contribuição", dependendo do tipo de aposentadoria que você deseja solicitar;

4. Preencha os dados solicitados no formulário, com suas informações pessoais, histórico de trabalho e dados bancários para pagamento do benefício;

5. Após preencher o formulário, envie a solicitação pelo portal e aguarde o processamento do INSS. Durante o processo, pode ser necessário fornecer documentação adicional ou passar por perícia médica, dependendo do tipo de aposentadoria solicitada;

6. Quando a aposentadoria for concedida ou negada, você poderá consultar o resultado pelo Meu INSS e, caso haja necessidade de correção de dados ou outras solicitações, poderá fazê-las pelo próprio portal.