As tendências de pesquisa mundiais são muito valiosas para compreendermos quais as temáticas que mais preocupam e ocupam os internautas. Essa realidade não se aplica apenas ao contexto internacional, mas também ao do Brasil, sendo que o melhoramento das conexões e a adesão massiva aos smartphones está modificando os contextos nacionais e até mesmo se mesclando com a cultura, criando novas rotinas e hábitos.

Os jogos de cassino, por exemplo são uma pesquisa cada vez mais popular, o que se expressa também numa maior adesão a plataformas de jogos como Spin Casino, onde é possível encontrar uma grande diversidade de jogos e bônus apelativos.

Ainda que temáticas como essa claramente se encontrem nos interesses dos brasileiros, nada melhor do que conhecer os termos mais pesquisados no Google no Brasil em 2023 para conhecermos as temáticas que mais interessam aos internautas de nosso país.

Acontecimentos mais pesquisados no Google Brasil em 2023

Acontecimentos importantes do país e do mundo constam frequentemente das pesquisas dos internautas nacionais.

Em 2023, as cinco pesquisas mais comuns dentro desse âmbito foram a “Copa do Mundo Feminina”, “Submarino desaparecido”, “Guerra em Israel e Gaza”, “Eclipse solar” e “Terremoto na Turquia”.

Esportes mais pesquisados no Google Brasil em 2023

Segundo os dados do Google, o futebol dominou as pesquisas brasileiras no que respeita a esportes, o que não é de estranhar se considerarmos que o país é internacionalmente reconhecido como o “país do futebol”.

Se destaca a pesquisa sobre “Al-Hilal”, facilmente justificada por Neymar integrar o time, Em segundo lugar se encontra “Al-Nasr FC”, o que pode se relacionar com o craque português Cristiano Ronaldo, que tem vários fãs entre os torcedores brasileiros.

“Manchester City”, “Inter Miami” e “LDU” completam a listagem dos mais pesquisados dentro dessa categoria.

Jogos mais pesquisados no Google Brasil em 2023

O mundo dos videogames – e agora também do iGaming – interessa cada vez mais aos brasileiros: uma tendência que aumentou mais ainda desde o investimento do país nas redes 5G, que permitem uma entrega mais imediata e com maior qualidade dos jogos ao vivo.

Na categoria de jogos, os termos mais pesquisados pelos internautas brasileiros em 2023 foram “Hogwarts Legacy”, “Baldur’s Gate 3”, “Resident Evil 4”, “Diablo IV” e “Starfield”.

Seriados e filmes mais pesquisados no Google Brasil em 2023