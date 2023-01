Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera realiza vestibular gratuito concorrendo à bolsa de 100%

A Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera de Londrina realiza no próximo dia 21 – Sábado, das 10h às 14hrs, o vestibular gratuito com provas de hora em hora para ingresso em diversos cursos de ensino superior com bolsas de estudos que variam de 30% a 100% de desconto durante TODO O CURSO.





As provas acontecerão na Universidade Pitágoras Unopar- campus Catuaí, localizada na rua Edwy Taques de Araújo, 900, ao lado do Shopping Catuaí.





Segundo representantes da IES, além da isenção na taxa do vestibular e condições imperdíveis para ingresso em uma Universidade reconhecida em todo país, outro diferencial é o processo simplificado e ágil no dia do vestibular.





Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente através do link: https://docs.google.com/forms/d/1p_GZmXK5EHbyGzIkMUdvfgnbT2qh8G7J3KjDAhAe_IE/edit





Na ocasião, os candidatos poderão visitar os laboratórios e instalações da Instituição e conhecer no detalhe o curso pretendido.





E mais ,quem quiser garantir a matrícula no sábado terá condições imperdíveis e 1ª mensalidade a partir de R$ 59,00.





No dia da prova é necessário comparecer à unidade de ensino com documento pessoal com foto.

O resultado do Vestibular será divulgado na página do Instagram da IES @pitagorasunopar.