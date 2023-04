Pós-graduação proporciona melhores salários

Investir em uma Pós-Graduação pode ser um grande diferencial na carreira, especialmente em um mercado competitivo e exigente como o brasileiro. De acordo com o IBGE, os profissionais que possuem Pós-Graduação têm uma remuneração média acima de R$ 4.000, o que pode ser 150% a 255% maior do que a média dos graduados. Além disso, a Pós-Graduação permite que os profissionais se especializem, aprofundem seus conhecimentos e se atualizem em novas tendências e tecnologias.





Na Unopar Anhanguera Londrina, existem mais de 300 opções de cursos de Pós-Graduação EAD em todas as áreas de conhecimento, com duração de 4, 6 ou 10 meses. A modalidade EAD permite que os alunos realizem as atividades acadêmicas de forma dinâmica, online e adaptável à sua rotina





