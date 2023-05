Pré-vestibular Fleming Medicina conquista a maior aprovação em Medicina na UEL

O Fleming Londrina foi o pré-vestibular recordista em aprovações em Medicina na Universidade Estadual de Londrina (UEL) neste ano. Ao total, 18 estudantes foram convocados em primeira chamada. Dentre os pré-vestibulares da cidade, o Fleming alcançou a maior aprovação no curso mais concorrido do país.

Os resultados, que foram divulgados no dia 4 de maio, são uma conquista inédita para o Fleming. Com sede na cidade de Londrina (PR), o curso ofertou formações específicas para a 2ª fase, com aulas de temáticas discursivas, preparações para a redação e assuntos mais cobrados. Todo esse amparo trouxe resultados positivos. Oito das dez primeiras colocações no vestibular de Medicina da UEL são do Fleming, demonstrando sua preparação mais forte.

Esse é só mais um dos resultados conquistados pelo Fleming no Paraná. Em janeiro, o pré-vestibular somou 14 aprovações na Universidade Federal do Paraná (UFPR) no curso de Medicina, incluindo o 2º lugar universal. No SISU, programa de seleção unificada que oferece vagas nas universidades públicas do país através da nota do Enem, outro recorde foi conquistado: 72 convocações em 1ª chamada, sendo sete na UFPR, com três primeiros lugares.

Como ser aprovado em Medicina?

A trajetória de um vestibulando de Medicina é árdua, repleta de escolhas, abdicações e momentos decisivos. Segundo dados do estudo ProvMed 2030, realizado pela USP em 2020, são ofertadas anualmente 37,8 mil vagas na graduação médica em todo o país. Na região Sul, 5,3 mil vagas são abertas por ano, com densidade média de 27,7. Ou seja, cerca de 28 estudantes concorrem por cada oportunidade nas universidades, o que torna o processo mais complexo e exigente.

Por estes motivos, o vestibulando de Medicina precisa estudar com os melhores professores e materiais, garantindo todo o auxílio necessário para esta jornada. Com uma oferta de ensino mais forte e foco exclusivo na aprovação em Medicina, o pré-vestibular Fleming surgiu em 2003, fundado por um médico que desejava ofertar aos vestibulandos uma experiência qualificada e de alto rendimento.

Com 20 anos de experiência, o Fleming já soma mais de 13 mil aprovações, sendo 1,6 mil em universidades públicas. Presente em quatro estados, com 15 sedes distribuídas pelo RS, SC, PR e DF, o cursinho é conhecido por ter um ensino de ponta, possibilitando a conquista nas melhores colocações.

Material didático próprio

Em seu projeto pedagógico, o Fleming conta com diferenciais exclusivos, criados a partir de inteligências educacionais e a experiência de quem é líder no mercado há duas décadas. Todo o material didático, por exemplo, é feito pelo próprio curso. Os escritores são os professores-autores, que atuam nas salas de aula com seus conteúdos e compreendem as necessidades individuais do vestibulando e como solucionar dúvidas de forma qualificada e eficiente.

Inteligência Educacional

Já no âmbito estratégico, foram criados sistemas de análise do Enem, usando como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada pelo MEC para mensurar o desempenho individual dos candidatos na prova. A TRI mede muito mais do que apenas respostas corretas, mas graus de dificuldades e possíveis problemas, como os famosos “chutes”. A partir da metodologia TRI, o Fleming desenvolveu um estudo aprofundado e gera boletins quinzenais para que o estudante possa identificar áreas que precisa evoluir e questões que precisará dominar para potencializar as suas notas.

Estratégia para resolução de provas

Outro diferencial oferecido pelo Fleming é o EMAP. A Estratégia, Mapeamento e Análise de Provas é um conteúdo estatístico composto pelo histórico de dezenas de provas, aliado com o desempenho de cada estudante nos simulados. Assim, a preparação é feita de forma completa, com dados analíticos e aplicação prática em sala de aula, resolvendo provas já aplicadas e ofertando o ensino assertivo necessário para aprovar nas principais universidades do país.

Preparação de alta performance

A resolução de provas acontece em diversos momentos na jornada do estudante. Em sala de aula, ele é estimulado a tirar dúvidas, resolver questões e qualificar seu estudo; fora de aula, contam com guias de exercícios com mais de 16 mil questões mapeadas pelos especialistas do Fleming. Semanalmente são aplicados Simulados Periódicos Progressivos, os chamados SPPs, onde o estudante é estimulado a resolver listas com exercícios semelhantes ao ENEM e vestibulares. Após a resolução, o estudante recebe boletins analíticos personalizados.

Tudo isso culmina nos resultados pelo Fleming, levando o aluno para as provas de forma tranquila, com todo o conhecimento necessário e a plena oportunidade de passar nos vestibulares desejados.

Matrículas abertas