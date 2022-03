Qual o valor da escola para a formação humana?

É dever da escola proporcionar a formação acadêmica do aluno, mas também de ensinar habilidades sociais duradouras, que irão educar para a vida e para a formação de uma sociedade mais justa. É um preparo capaz de desenvolver a consciência social do indivíduo: a formação humana.

A Formação Humana é um componente curricular que se ocupa da construção de um indivíduo mais envolvido na sociedade, que entende a importância e o impacto que cada pessoa tem na vida do outro, por meio da empatia e do reconhecimento das emoções, além de estimular o estudante a buscar o desenvolvimento das potencialidades, intelectuais e emocionais, por meio do autoconhecimento. Dessa forma, o estudante desenvolve habilidades essenciais para o exercício da cidadania e também para sua inserção no mercado de trabalho.

Neste ano, em Londrina, o Bilingual Integrated Program conta com o componente de Formação Humana ministrado em língua inglesa - o Social Emotional Learning. Para o professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Positivo - Santa Maria, Fernando Cavalcante de Oliveira, a disciplina é um diferencial importante para promover o acesso e a atuação do estudante no mundo globalizado em que vivemos.





“A Formação Humana foca em um dos valores do Grupo Positivo, que é a ‘ética’ e trabalha com um roteiro de atividades para desenvolver autoconhecimento, respeito e empatia, além de prepará-lo para o empreendedorismo. O objetivo é ensiná-lo a lidar com seus sentimentos e também sobre a tomada de decisões conscientes para criar ambientes de cooperação e respeito. Por isso, esse componente curricular se torna importante também na formação do aluno como cidadão do futuro”, comenta o professor.