Robótica educacional desperta vocação para o futuro das profissões

Aluna do 8º ano, Carolina de Lima Silveira participa da equipe de robótica do Colégio Sesi Internacional de Londrina há dois anos. Para ela, além dos diferentes conhecimentos, os estudos tecnológicos influenciam e fazem a diferença na formação pessoal e profissional. “Aprendemos a trabalhar melhor em equipe, ter diferentes ideias e muita criatividade, sempre para chegar no nosso objetivo, seja no próprio trabalho da equipe, seja na competição”, comenta.

Para o professor Renato Augusto Imada Zandrini, técnico das equipes de robótica do Colégio Sesi Internacional de Londrina, um aluno que tem compreensão básica sobre pensamento computacional, algoritmos e raciocínio lógico aguçado, habilidades decorrentes da robótica educacional, terá mais facilidade para se inserir no mercado de trabalho. “No entanto, para além da área de TI, todas as profissões atualmente têm uma tecnologia embarcada que muda de forma exponencialmente acelerada. É o caso da medicina ou da agronomia, em que a tecnologia pode ser utilizada para propor soluções. Assim, uma das funções da robótica educacional é compreender as implicações da tecnologia em todos os âmbitos”, explica.

Mais do que estimular o aprendizado envolvendo diversas áreas do conhecimento, a Robótica Educacional trabalha nos alunos valores e habilidades socioemocionais essenciais para que possam crescer e se desenvolver enquanto pessoas, além de prepará-los para os próximos desafios da vida envolvendo o mundo do trabalho.

O SESI é o operador oficial dos Torneios de Robótica do Brasil, promovidos pela organização norte-americana FIRST

Com objetivo despertar o interesse de estudantes do Ensino Fundamental e Médio em áreas como matemática, ciências, tecnologia e engenharia, engajando a formação de novos líderes e inventores, os Torneios de Robótica dos quais os alunos dos Colégios Sesi participam, fazem parte de um programa criado pela organização norte-americana sem fins lucrativos FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) e que tem o Serviço Social da Indústria (SESI) como operador oficial das competições no Brasil.

Além dessas competições, a Robótica Educacional do Sesi conta ainda com o Campeonato F1 in Schools, projeto internacional realizado pela própria Fórmula 1, com objetivo de estimular jovens estudantes, entre 9 e 19 anos, a projetar, modelar e testar um protótipo de carro de Fórmula 1 para competir em pistas de miniatura. Impulsionados por cilindros de dióxido de carbono, os carros podem chegar a 80 km/h em menos de um segundo.

Porta de entrada na robótica, a First Lego League (FLL), desafia estudantes de 9 a 16 anos a projetar, construir e programar robôs com peças da LEGO para cumprir várias missões pré-definidas na mesa de competições. Já a outra categoria, conhecida como First Tech Challenge (FTC) é voltada para estudantes com idade entre 14 e 18 anos, que devem projetar, construir, programar e pilotar robôs de até 19kg utilizando tecnologia Android e uma variedade de níveis de programação baseada em Java e Blocks.

Inspiração para a Engenharia Mecatrônica

As equipes de robótica do Colégio Sesi Internacional de Londrina participam de competições como a Olimpíada Brasileira de Robótica e os campeonatos FLL e FTC da FIRST. Para Matheus Cavaminami Lugle, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Sesi Internacional em Londrina, os desafios de cada temporada das competições ensinaram a ter ideias criativas, trabalhar em equipe e solucionar problemas. Há 7 anos, ele participa das equipes de robótica. Começou competindo na modalidade FLL e depois passou para a FTC.





“Em alguns anos de competição tive o prazer de participar do Festival Sesi de Robótica. Nele, tive muitas experiências incríveis e muitos aprendizados que fazem a diferença no mundo do trabalho. Pude aprender como se organiza uma empresa, por exemplo, cuidar do financeiro, além de trabalhar com marketing e patrocinadores”, conta. “Durante esse período, a robótica me abriu muitas áreas de trabalho que não imaginava. Ao longo dos anos, fui gostando cada vez mais de estar competindo na FLL e FTC e decidi continuar por esse caminho. Hoje quero fazer Engenharia Mecatrônica como faculdade. Sem essa minha participação na robótica, não saberia qual curso iria fazer”, acrescenta Lugle.





No entanto, as experiências promovidas pela robótica educacional vão além da tecnologia ou das áreas correlatas. Segundo o professor Zandrini, muitos alunos descobrem suas vocações para as mais diversas áreas de atuação, como medicina, pedagogia e agronomia.