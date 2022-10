Se há uma máquina realizando um trabalho, temos que garantir que ela funcione com qualidade

Em todo o Brasil, segundo dados da RAIS 2020 (Relação Anual de Informações Sociais), as indústrias e o setor da construção acumulam mais de 540 mil estabelecimentos com vínculos formais de trabalho. A região Sul do país é a segunda no ranking, com pouco mais de 155 mil estabelecimentos, atrás apenas do Sudeste brasileiro (243.806) e a frente do Noroeste do país (80.325). Dos estados do Sul, o Paraná é o primeiro no ranking com vínculos formais de trabalhadores ativos no setor industrial e da construção (814.731), seguido por Santa Catarina (804.362) e Rio Grande do Sul (752.339).





Dos mais de 814 mil trabalhadores empregados em todo o estado com foco nos setores industrial e da construção, a RAIS 2020 mostra que pouco mais de 60 mil, ou quase 10% do total de trabalhadores no estado, estão concentrados nas cidades de Londrina, Arapongas, Apucarana e Santo Antônio da Platina, localizadas entre as regiões norte, centro norte e norte pioneiro do Paraná, respectivamente.





E se há indústria, há trabalho e há também máquinas e equipamentos em plena operação. E é aí que entra a Eletromecânica: área que combina os conhecimentos da elétrica e da mecânica e que pode atuar em qualquer setor industrial.





Se bem qualificado e determinado em entregar com excelência, sem deixa de lado o aprendizado contínuo e a atualização com tendências da área, esse profissional encontra posição em diversos segmentos como indústrias plásticas; metalmecânica; transformação e extrativa em geral; indústrias aeroespaciais envolvendo a fabricação e a operação de aviões e outros veículos de transporte aéreo e espacial; além de indústrias automobilísticas e com linhas de produção automatizadas.