Série A: surpresas e decepções

O Brasileirão mais disputado dos últimos tempos chegou ao fim e quem apostou na Betano Brasil se divertiu bastante nessas 38 rodadas, não temos dúvidas disso. Porém, é hora de fazer uma análise para saber quais foram as surpresas e as decepções do campeonato de 2023.

Com certeza, você deve ter em mente algumas delas, então vamos ver se elas estão presentes aqui em nossa lista!

Surpresa: O Grêmio de Suárez

Sem dúvidas, uma das maiores surpresas deste campeonato foi o Grêmio. Nem o mais otimista dos gremistas acreditava em uma campanha tão boa na volta à Série A.

Além disso, ainda tivemos a satisfação de ver Luisito Suárez nos campos brasileiros mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. E houve quem acreditasse que ele não poderia mais render nada, que viria ao Brasil “de férias”.

Pois bem, o Grêmio e Suárez fizeram bonito, lutaram pelo título até a reta final e conquistaram não só o vice-campeonato, mas uma vaga na Libertadores 2024. E com “El Pistolero” como vice-artilheiro do Brasileirão com direito a hat-trick.

Surpresa: O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha

Se no início do Brasileirão 2023 alguém nos falasse que o Bragantino brigaria pelo título em algum momento do campeonato, provavelmente ninguém levaria a sério.

Porém, o time comandado pelo português Pedro Caixinha fez bonito no campeonato deste ano e até se tornou um verdadeiro concorrente à taça nas rodadas finais.

Ainda que não tenha chegado à última rodada com chances de título ou de brigar pelo G-4, o Massa Bruta garantiu uma vaga na pré-libertadores de 2024 e foi uma ótima surpresa neste Brasileirão.

Decepção: Internacional de Valência

O time do Internacional podia não ser o mais badalado no início do Brasileirão, mas alguns o colocaram até mesmo como candidato à conquista da taça naquele momento.

Entretanto, a realidade para o Colorado foi bem diferente e o time chegou até mesmo a ficar próximo da zona de rebaixamento na reta final do campeonato.

No final, o Inter conseguiu terminar longe do Z-4 e ainda pegou uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2024, mas foi uma decepção no ano por não ter nem lutado por uma vaga no G-6.

Decepção: Flamengo de Gabigol e companhia

O Flamengo terminou o Brasileirão em 4º lugar e conseguiu uma vaga direta na fase de grupos para a próxima Libertadores, mas isso foi bem pouco para a torcida e para o orçamento do clube.

Para um time que no começo do ano tinha a ambição de vencer tudo, terminar o ano tendo como único prêmio a vaga no torneio continental é uma enorme decepção.

Tudo isso se deve a um planejamento extremamente equivocado da diretoria, incluindo mudanças constantes de treinadores, confusões no elenco e a falta de continuidade de um projeto. Vamos ver se em 2024 o técnico Tite põe ordem na casa!

Decepção: Botafogo de Tiquinho Soares