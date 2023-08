Sicredi Dexis realiza painel sobre sucessão e planejamento patrimonial, em Congresso Nacional de Direito Agrário

Empresas Familiares no Agronegócio: Sucessão e Planejamento Patrimonial será o tema do painel que a Sicredi Dexis organiza, dentro da programação do Congresso Nacional de Direito Agrário, que acontece, pela primeira vez, em Londrina, entre os dias 23 e 25 de agosto. O Painel será na quinta-feira, dia 24, às 16 horas, no lounge da sede da Sociedade Rural do Paraná, no Parque de Exposições Ney Braga.





Estão envolvidas na realização do painel, as agências da Sicredi Dexis Duque de Caxias, Santos Dumont e Tiradentes, todas de Londrina.





Participam do evento, como painelistas, o gerente de desenvolvimento do Agronegócio da Sicredi Dexis, Vitor Pasquini; os advogados Rodolfo Ciciliato, especialista em demandas do Agronegócio e Patrimoniais, e Lutero de Paiva Pereira, especialista em Direito Agrário e Crédito Rural; a produtora rural Luciana Moreira; o produtor rural, Renato Daher; e a empresária Roberta Meneghel, CEO do Grupo SL Alimentos.





O congresso chega, este ano, à quinta edição, já tendo sido realizado em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A organização é do Conselho Federal da OAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Sociedade Nacional da Agricultura, União Brasileira dos Agraristas Universitários, Sociedade Rural Brasileira e Sociedade Rural do Paraná, contando com apoio da OAB-Londrina.





O tema do congresso será "Direito Agrário como Instrumento de Desenvolvimento do Agronegócio Brasileiro". A abertura oficial será às 19 horas do dia 23 de agosto. A programação completa e as inscrições podem ser conferidas pelo link https://bit.ly/3OQSsja.