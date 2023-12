Sisprime do Brasil recebe prêmio Lugares Incríveis Para Trabalhar

A Sisprime do Brasil, maior e mais completa cooperativa de crédito independente do Brasil e a maior do país com foco preferencial na área da saúde, recebeu, pelo 2º ano consecutivo, o Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar no País, uma iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA), que reconhece as empresas com os mais altos níveis de satisfação dos colaboradores.





Dr. Carlos Mascarenhas, diretor executivo da Sisprime do Brasil, destaca o resultado como uma conquista coletiva, e afirma que “todos os colaboradores fazem parte da construção da cultura da cooperativa e trabalham focados no propósito de melhorar a vida financeira das pessoas para proporcionar maior segurança, tranquilidade e bem-estar aos cooperados”.





“A Sisprime possui uma cultura forte e voltada ao colaborador. Desde a sua fundação, muitas mudanças ocorreram para o nosso crescimento e expansão, mas a nossa essência e o cuidado com o ser humano sempre permaneceram. Aqui as pessoas são únicas, se sentem donas e é esse sentimento de pertencimento que faz com que este ambiente seja um lugar incrível para trabalhar”, destaca a gerente de RH, Ângela Beatriz Briganó.





Com esse reconhecimento, somamos 9 premiações, incluindo GPTW Paraná, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e Lugares Incríveis para Trabalhar no País, conquistas estas que refletem nossa essência, nossos valores, o ambiente humano e a excelência de nossos profissionais que concretizam resultados sólidos aos cooperados.