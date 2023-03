Sócias revitalizam espaço de 180 m² e abrem local de trabalho para locação

Quem conheceu meses atrás uma sala comercial deteriorada em um edifício na rua Piauí, esquina com a Mato Grosso, nem imagina que o espaço de 180 m² se tornou hoje um estiloso estúdio multiuso encravado no Centro de Londrina. A visão que revelou o tesouro escondido partiu da sensibilidade de duas mulheres – a jornalista e social media Carolina Martinez e a empresária Nathalia Rocha.

Assim que as sócias conheceram o espaço abandonado havia cerca de três anos, já foi possível vislumbrar o potencial do futuro local de trabalho. Carolina montou o seu escritório, onde atende clientes e utiliza para a criação de conteúdos para as redes sociais. Nathalia utiliza o espaço como um ateliê de costura para a sua marca – o processo de criação e produção ocorre todo ali. Além disso, estoque e showroom das peças ocupam a sala, sendo que as clientes são atendidas com horário marcado. A paixão pela arquitetura e pelo Centro acabou sendo decisiva para a escolha do espaço, batizado como Estúdio Nuvem. “Cada cidade conta uma história, e ela sempre parte do Centro. É um local com identidade própria, preservada ao longo do tempo: a costureira que está ali há anos, o lanche da esquina, o mercadinho. As primeiras edificações, os aparelhos históricos da cidade”, explica Carolina. Segundo a jornalista, todo esse conjunto traz consigo um charme e uma nostalgia, muito apreciados pelas sócias. “De uma certa forma, eu sendo social media e a Nathalia com uma marca de roupas, trabalhamos com imagem, e acho que contar a nossa história dentro da história antiga da cidade faz todo sentido.”

EM COMUM

A escolha do espaço pelas sócias partiu de alguns pontos em comum: a necessidade de um local externo para trabalhar, o apreço pelo Centro Histórico de Londrina e ter o escritório perto de casa, visto que ambas moram no Centro. Após pesquisas na internet e uma busca em imobiliárias, o espaço foi escolhido. “A gente estava em busca de um lugar amplo e com boa iluminação”, destaca Carolina. “A localização, a conveniência que o Centro nos propõe, o encanto da arquitetura antiga e o tamanho do espaço, com iluminação natural, nos encantaram”, reforça Nathalia. Após a visita ao espaço, foi paixão à primeira vista.

REFORMA

Escolhido o local, mãos à obra. Por conta do tempo que passou fechada, a estrutura da sala estava bem deteriorada. “O espaço estava com a pintura escura e tinha repartições que não faziam sentido num lugar tão iluminado e amplo. Tentamos ampliar o máximo que conseguimos e a maioria das alterações fizemos nós mesmas, na raça e na coragem. Derrubamos paredes, lixamos vigas pra deixar expostas e preservamos o piso que é todo de madeira”, enumera Carolina. A mudança para o novo espaço ocorreu há quatro meses. A característica versátil do Estúdio Nuvem fez com que fosse possível locá-lo para outras atividades. “A gente decidiu alugar para quem necessita de um espaço criativo e com luz natural, algo cada vez mais difícil com tantas edificações tirando a luz natural dos espaços”, explica Carolina. O estúdio recém-inaugurado pode ser locado para abrigar campanhas publicitárias, ensaios fotográficos e eventos, como workshops e Dias da Noiva. “Não é porque é antigo que não é belo. Vejo muita gente espremida em salas super pequenas e caríssimas em áreas nobres da cidade. O Centro, além de ser super charmoso, tem ótimos preços e salas incríveis, basta mudar o olhar”, conclui Carolina.

