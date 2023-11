Startup Paraense quer “quebrar o gelo” no marketing digital usando Inteligência Artificial

O objetivo da iniciativa era fazer um convite aos profissionais para conhecerem uma alternativa viável e diferenciada que utiliza Inteligência Artificial para desempenhar funções de Marketing e Vendas. CMO da Netdeal , Paulo Henrique Jesus explica que a ideia surgiu após a reclamação dos próprios profissionais da área. “Foram várias entrevistas e muitos comentários analisados em fóruns. Percebemos que nossa análise era mais do que real. O mercado de automação de marketing no Brasil está estagnado e refém de poucos players ou do dólar.”

Para Paulo, existe um grande dilema entre as soluções tradicionais, em que o profissional fica entre a oferta nacional deste tipo de software e os fornecedores internacionais. Dessa forma, o profissional de marketing e comunicação fica obrigado a escolher se realmente quer aumentar seu volume de vendas pagando por ferramentas em dólar ou acaba esbarrando com poucas opções no Brasil, com ferramentas que não evoluem na velocidade que as novas tecnologias proporcionam.







Além disso, existe ainda uma outra situação nesse escopo tradicional. “As empresas de tecnologia crescem, são vendidas e o suporte desaparece. Muitos profissionais relatam que não conseguem nem ser atendidos”, destaca Paulo.





Para Paulo o benfício final foi brindar os participantes do evento com um soft drink gelado em um dia de sensação térmica de 40º. "Até o segurança do evento pediu água."