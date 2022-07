Tayayá Porto Rico é lançado oficialmente em São Pedro do Paraná

O evento, exclusivo para autoridades municipais, sócios acionistas e imprensa, marcou a oficialização de um grande projeto, que começa a se tornar realidade, em um destino com cenários paradisíacos e repleto de belezas naturais, às margens do Rio Paraná .

O grupo Terras do Paraná lançou na noite desta quinta-feira (28), um dos resorts mais surpreendentes dos últimos tempos: o Tayayá Porto Rico, na cidade de São Pedro do Paraná , na região noroeste do Estado.

A prefeita de São Pedro do Paraná, Neila de Fatima Luizão Fernandes, comemorou a escolha do município para sediar o empreendimento. “Agradecemos a visão de futuro do grupo Terras do Paraná. Esse empreendimento vai mudar a história não apenas do nosso município, mas de toda a região”.

O Tayayá Porto Rico , fomentará a economia regional, com a geração de empregos na construção do empreendimento, na operação do hotel e na geração de tributos para o município. “Esse belo destino ganhará ainda mais notoriedade no cenário do turismo, rompendo a fronteira do Estado do Paraná”.

“Nossos clientes terão acesso a um dos hotéis resorts mais completos e sustentáveis do País, desenhado com muito cuidado e paixão, que surpreenderá a todos”. Gava Júnior também salientou a importância do empreendimento para o desenvolvimento da região e na vida das famílias local.

Em seu discurso de lançamento, Gava Júnior agradeceu a todas às autoridades de São Pedro do Paraná, que não mediram esforços para viabilizar o Tayayá Porto Rico, aos acionistas do Grupo Terra do Paraná e ao presidente do Tayayá, João Roberto Viotto, que trabalhou incansavelmente em todas as etapas do projeto.







O cenário paradisíaco e a natureza da região, foram as grandes inspirações para a concepção do Tayayá Porto Rico, destaca o responsável pelo projeto arquitetônico, Fernando Maragno. Serão duas torres, com 260 metros de envergadura, com 100% dos apartamentos com vista para o cartão-postal do complexo, o Rio Paraná. São 58 mil metros quadrados, que visam atender a expectativa de férias, lazer e descanso, das crianças aos idosos.