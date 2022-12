Técnico em Eletrotécnica tem amplo espaço no mercado de trabalho

Profissional é indispensável para instalações prediais e industriais

Todos sabemos o quanto a energia elétrica é fundamental para o nosso dia a dia. Quem busca trabalhar nesse setor, ganha papel de destaque. Entre as possibilidades, encontramos oportunidade de entrada em diversas áreas, como as energias renováveis e de projetos elétricos industriais e prediais e é aí que o profissional Técnico em Eletrotécnica está inserido.

Entre outros trabalhadores da área, é ele quem detém as habilidades e competências necessárias para atuar em situações que envolvem projetos e instalações de Sistemas Elétricos de Potência (SEP); manutenções elétricas predial e industriais; além de projetos elétricos industriais, prediais e segurança em eletricidade.

O Técnicos em Eletrotécnica também está habilitado para trabalhar com as novas formas de geração de energia, colaborando para reduzir desperdícios no processo de distribuição e aumentando a eficiência e a entrega da energia para o consumidor final.



Para se ter uma ideia, até 2025 o Paraná precisará qualificar 833,5 mil pessoas em ocupações industriais. Apenas em nível técnico, a expectativa é que as indústrias precisem de 124,9 mil trabalhadores com esse nível de ensino. A estimativa é do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria para identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a formação profissional de base industrial no país.

Entre as oportunidades para os profissionais Técnicos em Eletrotécnica estão as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de grupos de pesquisa, laboratórios de controle de qualidade, indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos e empresas de serviços de telecomunicações. Já em relação aos ganhos financeiros, segundo o site vagas.com.br, o salário de Técnico em Eletrotécnica pode chegar a R$ 3.500.

“O curso Técnico em Eletrotécnica possui elevado destaque para suprir uma carência no mercado de profissionais da área Elétrica. Além de trabalhar no setor das Energias Renováveis, como a Solar e a Eólica, o profissional formado na área também pode atuar como Técnico de Operação e Manutenção de Redes de Distribuição, Técnico de Manutenção Industrial além de prestar consultorias e assinar projetos elétricos com até 800kVA de potência.

Nesse sentido, o Senai Paraná busca alinhar a teoria à prática, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais essenciais para o mundo do trabalho”, explica Diego Pereira, supervisor da área de Eletrotécnica na unidade do Senai Paraná em Arapongas.

Alunos do Senai conquistam emprego na área ainda durante a formação profissional

Já em termos de reconhecimento e empregabilidade, a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que em cada dez alunos formados pela instituição, sete estão empregados. Em 2020, uma pesquisa encomendada pelo Sistema Fiep à FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e executada pela Paraná Pesquisas revelou que 62% dos alunos matriculados no Senai Paraná consegue um emprego em até 6 meses.

Além disso, têm 50% mais chances de trabalho com carteira assinada e as oportunidades de promoção também são maiores: 34%. Afinal, além de ser referência em formação profissional para a indústria, a instituição é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina.

"O Curso Técnico em Eletrotécnica do Senai Paraná me proporcionou uma grande abertura no mercado de trabalho. Devido a integração e as indicações feitas pelos mentores, hoje trabalho como Técnico em Montagem Elétrica na Romagnole, empresa de referência nacional e internacional em produtos elétricos”, conta Bruno Silva, aluno do segundo módulo de Técnico em Eletrotécnica na unidade Apucarana do Senai Paraná.

“O Senai tem uma forma dinâmica de aprendizagem, com a associação de sala de aula e laboratório, formato que facilitou muito meu aprendizado, provendo conhecimento e capacitação para que eu pudesse desenvolver atividades competentes na minha área de atuação. Hoje, trabalhando na área, percebo que o mercado está carente de mão de obra qualificada”, acrescenta o aluno.



Opinião compartilhada pela colega Fernanda Dadalto. “Por meio do Curso Técnico em Eletrotécnica pude ter a minha primeira experiência profissional em uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil, a Romagnole S.A. Agradeço ao Senai Apucarana por me apresentar o fascinante mundo da elétrica. Estou animada com o curso, e muito feliz pelo fato de ser aluna do Senai Paraná”, conta a aluna que já trabalha como eletrotécnica para montagem de cabines primárias de alta tensão.

Para ajudar nessa formação profissional, as unidades do Senai Paraná nas cidades de Apucarana, Arapongas, Londrina e Santo Antônio da Platina, na Região Norte do estado, estão com inscrições abertas para o Curso Técnico em Eletrotécnica e muitas outras opções, como: Técnico em Eletromecânica; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Automação Industrial; Técnico em Administração; Técnico em Logística; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Informática; Técnico em Mecânica; e Técnico em Qualidade, conforme Edital e oferta específica em cada unidade.

As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro de 2023 e a matrícula pode ser feitas até essa data na secretaria do Senai mais próximo.



Confira abaixo a lista de unidades do Senai Paraná na Região Norte e venha fazer um curso técnico com a gente!