Teve a aposentadoria negada pelo INSS e não conseguiu identificar o motivo?

Vamos lá! 5 documentos que devem ser analisados para identificar o que está “ocorrendo” com a sua APOSENTADORIA:

1. Carteira de Trabalho

Faça uma verificação geral de todos os registros e anotações, observe rasuras e retificações, analise se todos os registros estão com baixa, observe as datas de admissões e desligamentos dos vínculos.



2. CNIS

(Cadastro Nacional de Informações Sociais) é um documento que reúne todos os vínculos trabalhistas e previdenciários do trabalhador.

O CNIS serve para comprovar ao INSS a data da filiação do segurado à previdência social, os valores dos salários de contribuição e os períodos em recebimento de benefícios previdenciários, como por exemplo o auxílio-doença.

É importante que a análise do CNIS seja feita em concomitância com a Carteira de Trabalho. O segurado deve analisar se todos os vínculos constam no CNIS e se as datas de entrada e saída estão corretos. Caso contrário, a aposentadoria pode estar sendo negada por esse motivo, e será necessária a retificação do CNIS.

3. Carnês de contribuição

Se é o segurado quem paga diretamente o INSS. É importante que ocorra a verificação dos períodos em que houve os recolhimentos previdenciários e que o segurado verifique se esses períodos constam no CNIS e na contagem do tempo para aposentadoria apresentado pelo INSS.



4. Holerites de pagamento de salários

Termos de rescisões, de todos os vínculos, a partir de julho de 1994, para conferência dos salários. Esses documentos também podem ajudar a comprovar a data de admissão e demissão (desligamento) em determinado vínculo empregatício, caso ocorra erro ou rasura na carteira de trabalho ou algum erro de datas no CNIS.

As vezes as rasuras constantes na Carteira de trabalho podem estar impedindo o reconhecimento de determinado vínculo empregatício e esses documentos podem ajudar a provar que ele realmente existiu e as datas corretas. Outro documentos que pode ajudar nessa situação é o livro de registro de funcionários.

5. Extratos do FGTS