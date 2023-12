Unimed Londrina inicia processo importante para construção da torre do hospital

Nova fase impulsiona a expansão da infraestrutura de saúde regional





A Unimed Londrina atinge um ponto decisivo em seu compromisso com a saúde regional ao dar início ao processo de fundação que irá sustentar as estruturas do prédio do Hospital Unimed. Este marco é reflexo da colaboração estratégica com a A.Yoshii Engenharia, formalizada em contrato no último mês de outubro, que resultou no avanço das obras a partir de novembro.





O diretor-presidente da Unimed Londrina, Dr. Celso Fernandes Junior, avalia a parceria firmada com a construtora como um passo fundamental para a entrega de um serviço importante tanto para os clientes quanto para a comunidade. “Definir a construtora que entregará uma estrutura capaz de oferecer o melhor cuidado aos nossos beneficiários e demais públicos da região é um dos passos para garantirmos o compromisso pela excelência”, valoriza Dr. Celso.





O processo de fundação, desdobrado em três fases, está atualmente em andamento, com conclusão prevista para os próximos seis meses. A primeira etapa concentra-se na preparação do terreno para a torre do edifício; já a segunda estabiliza a infraestrutura circundante; e a terceira estabelece a cortina de contenção, delimitando o espaço do futuro hospital.





Lucas Gianolla, gerente do projeto Hospital Unimed, detalha os desafios enfrentados. "Estamos escavando uma profundidade de 18 metros para criar as bases da torre principal. Além disso, estamos aplicando quase 500 estacas em concreto armado para fortalecer o solo que sustentará toda a estrutura”, explica.