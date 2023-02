Variantes de poker que podem ser jogados online

As modalidades poderão ser: Texas Hold’em, Omaha, Seven Card Stud, Razz, 5 Card Draw, Horse, entre outras. E também as suas variantes de apostas que podem ser “no-limit”, “pot-limit” ou “limit”. Estes são os principais tipos de poker mais jogados no mundo online:

Quem ainda assim defende que o jogo depende das cartas que saírem e que isso é sorte, o mesmo pode ser dito de qualquer esporte que para a bola ficar naquela posição ou ter sido feita determinada jogada houve um elemento de sorte envolvido mas, tal não define esses esportes como jogos de sorte. Nesse sentido, o poker não é diferente, sendo muito mais importante o que um jogador faz e a sua capacidade e habilidade do que a sorte das cartas que lhe calham, especialmente nas variantes mais conhecidas e jogadas do poker.

O poker requer habilidade e estratégia. Este é um jogo com muitas variações, e cada uma tem o seu próprio conjunto de regras. Operadores de casino de renome como a 888 Poker criaram fama a nível global não apenas pela sua interface e segurança, mas também por disponibilizarem todas as principais variantes de poker online que os jogadores procuram.

De acordo com o website Futebol Latino, o setor dos jogos online foi o que mais cresceu no Brasil em 2020 e em 2021. E, dentro destes, o poker foi dos que mais se destacou. Estima-se que a comunidade de jogadores online ultrapasse já os 150 milhões por todo o mundo, com um grande crescimento também no Brasil, com novos jogadores e profissionais a cada ano que passa. Ou seja, o principal crescimento do jogo é sobretudo no mercado online. O principal motivo, além da atratividade do jogo e das suas regras simples e possibilidades de ganhos, é o aumento da facilidade de acesso a jogos e torneios em plataformas de casino online e sites independentes, através de qualquer dispositivo móvel com acesso à Internet.

Começando nos casinos físicos o jogo ganhou uma dimensão tal que tem salas específicas apenas dedicadas ao jogo, tem máquinas de vídeo, semelhantes a slots, com o jogo, várias outras mesas digitais onde os jogadores jogam cada um no seu ecrã, com um ecrã maior no meio, diferentes níveis de buy-in e, pelo menos, duas versões em cada casino: o poker fechado de 5 cartas, que se joga contra a banca ou casino e o Texas Hold’em que se joga contra outros jogadores, em mesas de, no máximo, 9 jogadores.

• Texas Hold’em – Todos os jogadores recebem duas cartas e podem formar jogos utilizando mais cinco cartas que são colocadas na mesa e que são comuns a todos os jogadores. Cada jogador pode utilizar cinco cartas para criar o seu jogo, fazendo uma combinação de duas cartas da mão mais três que selecione da mesa, uma carta da mão mais quatro cartas da mesa, ou as cinco cartas da mesa. Sendo que as cartas da mesa são válidas para todos os jogadores jogarem com as duas que tem na mão;





• Omaha – O Omaha é semelhante ao Texas Hold’em, mas possui duas regras fundamentais: uma delas é que, em vez de duas cartas próprias, cada jogador recebe quatro. A outra regra é que o jogador tem de usar, obrigatoriamente, duas cartas da sua mão e três cartas da mesa. Ou seja, se o jogador quatro Ases na mão, não poderá utilizar os quatro. Esta variante é também muito popular, pelo seu dinamismo, apesar de ter um grau de dificuldade um pouco superior. Tem ainda algumas variantes: Omaha High-Low, Pot-Limit e No-Limit Omaha;





• Seven Card Stud – O Seven Card Stud é outra vairante que também tem algumas regras diferentes. Este tipo de jogo possui cartas abertas e fechadas, mas, mesmo as cartas abertas, são individuais, ou seja, são colocadas à frente de cada jogador e só ele as pode usar. Cada participante recebe sete cartas durante a mão. No Seven Card Stud, os jogos normalmente decorrem na estrutura de apostas Limit;





• Razz - O Razz, ou também chamado Seven Card Stud Low, é outra variante. Este tipo de jogo considera como melhor mão a que tem menor valor de poker, ou seja, quanto mais fraco o jogo, melhor será para vencer. Nesta variante não existem sequências e flushs. Um exemplo de uma mão vencedora nesta variante é A,2,3,4,5. Pois o Ás é considerado carta baixa;





• 5 Cards Draw – Muito popular nos Estados Unidos da América, pela sua popularização através do cinema, no 5 Cards Draw cada jogador recebe cinco cartas fechadas. Os oponentes não conseguem ver nenhuma das cartas dos outros jogadores, também chamado de Poker fechado;





• Horse – O Horse é uma modalidade mista, na qual são disputadas algumas modalidades deste jogo na mesma mesa, entre elas o Hold’em, Omaha, Razz, Seven Cars Stud e Seven Cars Stud Eight or Better (High-Low). Em cada jogada é disputada uma modalidade, misturando as regras de cada uma das variantes.

Assim, no mundo online, todos os tipos de jogos de poker podem ser encontrados. Online disponibiliza opções para todo o tipo de preferências de jogo, tendo uma oferta muito mais completa do que fisicamente.





É por esta razão, entre muitas outras, que as plataformas independentes e de casino online de qualidade e que oferecem segurança aos seus jogadores têm cada vez mais sucesso e com elas, a popularidade do jogo aumenta também. Ainda assim, apesar de ser possível jogar diferentes variantes e versões do jogo nos melhores sites online e todas elas terem um certo número interessante de jogadores e interessados, a verdade é que o Texas Hold’em é de longe a variante mais jogada e procurada por quem quer jogar poker, sendo por isso também a mais popular.





No fundo todas elas contribuem para a dimensão e popularidade do jogo que de há vários anos a esta parte é dos maiores e mais jogados jogos online. Muito devido ao mercado mobile mas não só, e o grande fator se deve ao jogo em si que, ao se tornar mais popular, conseguiu cativar cada vez mais jogadores, surgindo também cada vez mais jogadores profissionais no jogo que não só jogam online mas participam em todo o tipo de torneios em redor do mundo.