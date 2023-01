Vestibular: Como se preparar para a conquista da vaga no curso dos sonhos

De acordo com o diretor do colégio, professor Julio Felis, as aulas proporcionam aos alunos uma formação integral, com um ensino de qualidade reconhecida. “A partir de tecnologias e métodos inovadores, trabalhamos com o aprendizado dinâmico, a fim de despertar o interesse pelo conhecimento e estimular o hábito de estudo diário. Assim, o aluno transforma-se em agente de sua própria aprendizagem”, explica.

Para os alunos do Colégio Positivo – Londrina, ingressar no curso e na faculdade dos sonhos é uma realidade totalmente possível. Por meio de um Ensino Médio diferenciado e completo, as aprovações se tornam consequência de um processo natural de preparação, no qual os estudantes usufruem de um preparo especial, diferenciado e focado em aprovações.

Para colaborar com esse importante passo, além da dedicação, do foco e da disciplina inerentes a qualquer aluno, é necessário, também, que o candidato tenha ao seu lado mentores e professores capacitados, que o ajudarão nesse caminho e fornecerão o aprendizado necessário para possibilitar a desejada conquista.

Conquistar uma vaga na faculdade dos sonhos, certamente, faz parte da lista de metas para 2023 de muitos alunos do Ensino Médio. No entanto, para dar um “check” nesta tarefa é imprescindível que o candidato usufrua, desde cedo, de uma preparação qualificada, que deve ser feita e pensada a longo prazo.

Confira algumas conquistas!

O Ensino Médio do colégio possui alguns diferenciais, como:

- Terceirão no modelo revisional, em parceria com o Curso Positivo;

Além disso, os alunos que optarem por conquistar uma vaga em uma universidade internacional podem contar com o apoio do PEX Internacionalização. Por meio desse programa, os estudantes usufruem do acompanhamento de um College Counselor, profissional especializado em consultorias para quem almeja ingressar em uma faculdade internacional.





Esse profissional atua junto aos estudantes e complementa o currículo nacional, visando a uma maior compatibilidade internacional, além de ajudar no preparo para os exames que fazem parte do processo de candidatura.





“O College Counselor nada mais é do que um mentor e um mediador entre o estudante e a universidade. Ele atua representando a escola e, dentro do colégio, o seu papel é orientar os alunos e promover um aconselhamento especializado, tão necessário no Ensino Médio”, explica Reginaldo Aguiar, College Counselor dos colégios do Grupo Positivo.





De acordo com Reginaldo, por meio de um acompanhamento individualizado, o estudante montará uma candidatura internacional competitiva. “Eu oriento os alunos em relação ao planejamento curricular, conecto eles com as universidades de interesse, promovo a orientação extracurricular e ajudo na documentação escolar, nas recomendações e, é claro, no acompanhamento da candidatura”, finaliza.





