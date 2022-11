Wood da Vanguard traz Parque Particular exclusivo no bairro Terra Bonita

A valorização do contato com a natureza, das experiências ao ar livre, e todos os benefícios desse estilo de vida inspiram Wood, breve lançamento com o DNA de inovação e autenticidade da construtora Vanguard.



Com apartamentos de 62, 70 e 84 m², o edifício está localizado em amplo terreno de esquina, entre as ruas Luiz Lerco e Carlota Ilnicki, no tranquilo e arborizado bairro Terra Bonita, ao lado do shopping Catuaí.

“A localização privilegiada e em sintonia com o conceito do projeto viabiliza um dos grandes diferenciais do Wood, que é o Parque Particular exclusivo para os moradores”, pontua o gerente regional Rodolfo Sugeta.

São cerca de 1.800 m² de área, com paisagismo abundante e múltiplas possibilidades de experiências para diferentes gerações.

Conexão com a natureza

Imagine vivenciar a natureza ao seu redor em uma paisagem com plantas, cores, gramados verdejantes e árvores frutíferas que atraem os pássaros. No Parque Particular do Wood, a vida simplesmente acontece e te convida a infinitas possibilidades de desfrutar a paisagem.

Você pode mergulhar na piscina, sentir a areia sob os pés numa partida de beach tennis, curtir um churrasco ou mesmo um piquenique junto de quem você gosta. Enquanto isso, as crianças se divertem no playground em meio às árvores frutíferas.

E que tal terminar o dia brincando com o pet ou se permitir relaxar no redário? Outra boa dica é contemplar o anoitecer com os amigos ao redor da lareira externa, na Praça do Fogo.

Já na volta para casa, uma passadinha na horta garante temperos frescos para o jantar. Tudo isso ao seu alcance, no Wood.



Lazer em contato com a natureza

Em todos os ambientes do edifício, a natureza está presente. “Wood é um projeto que incorpora a natureza em sua totalidade. Mesmo dentro do Lazer, sentimos a integração com as áreas externas, pois a arquitetura explora a entrada de luz, ventilação natural e a permeabilidade visual através das grandes aberturas”, explica Sugeta.

O empreendimento apresenta também Coworking com varanda ao ar livre e um Complexo Fitness, que se integra com a paisagem ao redor.

Já as comodidades oferecidas incluem Pet Place, Store, Bike Box, Lavanderia e Delivery Box que garantem praticidade ao dia a dia.

Porte-cochère e gentileza urbana para o Terra Bonita

Outro destaque é o conceito de gentileza urbana, onde o paisagismo está presente desde o acesso, em um grande recuo compartilhado com o entorno.

Aliado a isso, Wood agrega um porte-cochère - recurso sempre bem-vindo devido à facilidade de embarque e desembarque, e por assegurar mais conforto e segurança a moradores e visitantes.

Decorado Wood: um refúgio para todos os estilos