Aula virtual da UEL debate atuação e regulação de empresas de tecnologia

O Programa de Formação Complementar Direito e Tecnologia da UEL (Universidade Estadual de Londrina) faz nesta quarta-feira, 22, a aula aberta “Como fica a regulação para as empresas de tecnologia?”.

Continua depois da publicidade





O evento tem início às 19 horas, pelo Google Meet. Aberta para a comunidade universitária e comunidade externa, a aula é gratuita com certificação de duas horas de participação. As inscrições podem ser feitas aqui.



Continua depois da publicidade





Segundo a coordenadora do Programa, Temis Chenso Rabello Pedroso, professora do Departamento de Direito Privado, do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados), o tema é muito atual e diz respeito à atuação de empresas, mantenedoras das principais redes sociais do mundo – Facebook, Instagram e TikTok – que muitas vezes praticam abusos, como falta de controle de conteúdo, cancelamentos arbitrários, exposição de menores.





O objetivo é debater os principais problemas e os possíveis controles que o Estado pode garantir para a proteção nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





“Hoje, todos estamos vinculados a aplicativos e sites, mesmo tendo um interesse específico sobre tecnologia. Logo, todos estamos sujeitos à atuação destas empresas. Portanto, precisamos de órgãos reguladores que estabeleçam limites e parâmetros para a atuação das mesmas”, afirma a professora da UEL.





Aula aberta - Para debater a temática, o evento reúne dois especialistas da área. A professora Juliana de Oliveira Domingues, Secretária Nacional do Consumidor, que falará sobre “Proteção de dados do consumidor”, e o professor Eduardo Saldanha, estudioso de relações e comércio internacional, que abordará o tema “Regulação das empresas de tecnologia no cenário Internacional”.





A aula tem ainda a participação dos debatedores, Bruna Faria e Eduardo Bueno Rodrigues, estudantes do Programa de Pós-graduação – Mestrado em Direito Negocial .





Mais informações podem ser acessadas no perfil @direitoetecnologiauel ou pelo e-mail [email protected]