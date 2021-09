Londrina: rede municipal voltará para ensino 100% presencial em outubro

Na manhã desta terça-feira (28), o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, divulgaram o posicionamento oficial da Prefeitura de Londrina acerca da retomada presencial de todos os alunos da rede municipal de ensino. Eles também aproveitaram a oportunidade para lembrar aos pais e responsáveis pelos alunos, que os cadastros para matrículas escolares terminam nesta quinta-feira (30).



No dia 4 de outubro, todas as crianças matriculadas no 5º ano da rede pública municipal poderão retomar as aulas presenciais, caso os pais e responsáveis assim desejem. E se os responsáveis decidirem por continuar com o ensino à distância, a opção será respeitada.

“Durante toda a pandemia, procuramos ser muito cautelosos, retomando gradativamente e aos poucos, porque é uma questão que envolve a saúde e a vida das pessoas. O que temos de maior valor é a vida dos nossos filhos, por isso, vamos continuar oferecendo as aulas remotas. Em Londrina, a educação vai continuar com o ensino híbrido, sendo a ideia retornar 100% das crianças em sala de aula, mas dando o direito de os pais das crianças escolherem. Só vai para a aula presencial quem o pai desejar, e quem não quiser, vai poder continuar com o ensino remoto”, ressaltou o prefeito Marcelo Belinati.





De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Educação, retornarão presencialmente na segunda-feira (4) os estudantes dos 5ºs anos. Na sequência, devem voltar de forma presencial, a partir do dia 18 de outubro, os alunos dos 3º e 4º anos. Uma semana depois, no dia 25 de outubro, o ensino presencial será aberto para todas as crianças do ensino fundamental. Lembrando que, em todos os casos, os pais decidirão sobre a retomada presencial ou pela continuidade do ensino remoto.

Para o prefeito, essa é a grande diferença entre o ensino no município e no estado. “A Prefeitura de Londrina vai voltar ao 100% presencial, mas os pais poderão optar por deixar a criança vir para a sala de aula ou por continuar assistindo a aula pelo computador. Montamos uma grande estrutura para a transmissão on-line das aulas. É uma coisa inédita no Brasil. Eu mesmo desconheço outra cidade que tem um professor cuidando da sala de aula e outro dando aula remotamente”, esmiuçou Marcelo Belinati.





Para o retorno presencial dos alunos, os arquitetos e engenheiros do Município fizeram um estudo sobre o layout das salas de aula, em que observaram o distanciamento existente entre as carteiras dos alunos. Em todas as salas de aula foi possível manter 30 alunos, respeitando a distância de 1 metro entre uma carteira e outra.





Cadastro para matrículas – Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a expectativa é que até o encerramento das matrículas cerca de 15 mil crianças estejam cadastradas na rede municipal de ensino. Até a manhã desta terça-feira (28), já havia mais de 12 mil matrículas escolares realizadas.





“Estamos com um número razoável de inscritos e acredito que até quinta-feira (30), nós tenhamos atingido o número de 15 mil crianças nessa faixa etária. Estamos planejando o início do retorno de 100% dos alunos, devendo começar com as crianças do 5º ano, a partir de segunda-feira, dia 4 de outubro”, explicou Moraes.





Todas as crianças que completarão 4, 5 e 6 anos de idade, até o dia 31 de março de 2022, precisam ser cadastradas para efetuar a matrícula para o próximo ano letivo. Para facilitar o acesso e agilizar o processo, o cadastro está sendo feito pela internet, no endereço www.londrina.pr.gov.br/matriculas2022.





Os pais e responsáveis que tiverem dificuldade para acessar a internet devem procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência. Quem preferir pode tirar as dúvidas pelos telefones da Secretaria Municipal de Educação (43) 3375-0235, (43) 3375-0236 ou (43) 3375-0102.