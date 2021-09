Mestrado Profissional em Matemática tem 12 vagas abertas na UEL

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) é uma das 97 instituições brasileiras que ofertam vagas para o Profmat (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) para início no primeiro semestre de 2022.

O Departamento de Matemática da Universidade, do CCE (Centro de Ciências Exatas), informa que as inscrições para o processo seletivo estão abertas até 25 de outubro no endereço Profmat 2022.

Em Londrina, são 12 vagas ofertadas pela UEL, cujo Programa é coordenado pelo professor Túlio Oliveira de Carvalho, do Departamento de Matemática.





Realizado em formato semipresencial, o Profmat tem como objetivo proporcionar formação aprofundada para professores em exercício da docência de Matemática, na Educação Básica, das redes pública ou privada, com oferta nacional de 1.400 vagas.

Seleção - Os candidatos inscritos deverão fazer o ENA (Exame Nacional de Acesso), marcado para 4 de dezembro, das 14 às 17 horas, em formato presencial.





Caso as condições sanitárias, devido à pandemia, não sejam favoráveis, a organização informará o adiamento da realização do Exame até a data de 19 de novembro. Se houver o adiamento, a prova será remarcada para 8 de janeiro de 2022.





A previsão de início das aulas do Mestrado é em março de 2022. Mais informações acesse o Edital Profmat.