BNB abre inscrições para concurso nesta sexta-feira

As inscrições para o concurso público de nível médio do BNB (Banco do Nordeste do Brasil) começam nesta sexta-feira (2), oferecendo 710 vagas para o cargo de analista bancário.





As inscrições podem ser feitas a partir das 10h, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. O prazo termina às 16h do dia 9 de março, e a taxa para se inscrever é de R$ 65.

