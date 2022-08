Candidatos do Teste Seletivo da Prefeitura de Londrina devem entregar documentos neste domingo

Neste domingo (21), das 8h às 16h, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), vai receber os títulos dos candidatos inscritos no Teste Seletivo Simplificado nº 97/2022. Ao todo, 547 pessoas se inscreveram neste processo de seleção, destinado à contratação de arquiteto, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro eletricista, geógrafo e técnico em agrimensura.

Agora, os candidatos precisam entregar a documentação que comprova sua titulação escolar e acadêmica, na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, que fica no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, nº 635, no Centro Cívico. Todos devem seguir a ordem estabelecida no cronograma, que dita o horário certo para cada inscrito, divulgado na última segunda-feira (15), no site da Prefeitura. Publicidade Publicidade

Dependendo do cargo, é preciso apresentar também a inscrição no conselho profissional da categoria. “Esperamos que tudo transcorra de maneira tranquila e organizada, para que todos consigam entregar a documentação corretamente. Para isso, já colocamos os candidatos em ordem, conforme o edital divulgado nessa semana”, disse a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci.

Os documentos comprobatórios devem estar inseridos em um envelope, contendo a impressão personalizada do Protocolo de Entrega de Títulos (disponível no comprovante de inscrição de cada um dos concorrentes). Ele pode ser acessado a qualquer momento na página de inscrição, no site: http://www.londrina.pr.gov.br. Esta fase tem caráter classificatório e eliminatório. Publicidade Publicidade



Técnico em Agrimensura

Além da entrega de documentos, no domingo (21), os 11 candidatos inscritos para o cargo de técnico em agrimensura deverão passar por uma avaliação prática. As provas serão realizadas em dois horários, uma será às 8h e a outra às 13h, ambas na Prefeitura de Londrina, que fica na Avenida Duque de Caxias, nº 635, no Centro Cívico. A lista com os nomes e horário da prova prática está disponível no site do teste seletivo.

