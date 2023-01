Inscrições para concurso do BRDE com salário de até R$ 9,2 mil encerram na segunda

As inscrições do novo concurso público do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encerram nesta segunda-feira (23). Estão disponíveis 31 vagas para atuação em nível médio e superior nos três estados do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), além da formação de cadastro reserva.





Os salários variam de R$ 3,6 mil a R$ 9,2 mil, dependendo da função. O edital e o link da inscrição podem ser acessados no portal da Fundação Universidade de Tecnologia e Ciências, a Fundatec.

O diretor-administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira, lembra que as provas estão previstas para 12 de março.





“As etapas são de caráter eliminatório e de classificação, com provas em formato múltipla escolha e uma única resposta correta. Também serão avaliados conhecimentos específicos de Português e Inglês, além de raciocínio lógico”, explicou. “A prova de títulos será aplicada apenas aos candidatos considerados aprovados na prova discursiva para os cargos de analista de projetos e de sistema, conforme o edital”.

A taxa de inscrição é de R$ 102,00 pra o nível médio e R$ 233,24, para o superior. Há possibilidade da mesma pessoa se candidatar aos dois níveis, uma vez que as provas serão em turnos diferentes.