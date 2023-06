Inscrições para teste seletivo da Prefeitura de Londrina estão abertas

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos de Londrina abriu um teste seletivo voltado à contratação de três auxiliares de serviços funerários e nove técnicos em agrimensura. As informações completas sobre o processo estão disponíveis na edição no 4.927 do Jornal Oficial do Município, a partir da página 11. As inscrições estão abertas até as 17h do dia 12 de junho, neste site.

Ambos os cargos terão jornadas de 30 horas semanais. Para concorrer à função de auxiliar de serviços funerários, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. Este cargo conta com salário de R$ 2.866,57, e a taxa de inscrição no processo é de R$ 45.

Já a função de técnico em agrimensura tem remuneração de R$ 4.512,18, sendo que a taxa de inscrição é de R$ 58. Os interessados nesta oportunidade deverão ter o ensino médio completo, assim como curso técnico na área de agrimensura ou topografia.

De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, os servidores contratados atuarão em diferentes pastas. Bellusci destacou, também, que os contratos decorrentes do teste seletivo irão vigorar por doze meses, sendo prorrogáveis uma única vez, por igual período.

“O cargo de auxiliar de serviços funerários reúne atribuições de três funções que hoje existem de forma separada: coveiro, inspetor e operário. O objetivo dessas contratações é avaliar um novo formato para essa função, para verificar se atende melhor às necessidades da Acesf. Já os contratados para o cargo de técnico em agrimensura vão atuar principalmente na Secretaria de Obras e no Ippul, e às vezes atenderão também outras secretarias. Pretendemos contratar esses profissionais e colocá-los para trabalhar até o dia 1º de agosto”, disse.



ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO





Conforme descrito no edital, terão direito à isenção da taxa de inscrição os servidores do Município de Londrina, os desempregados, os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), os cidadãos que tenham prestado serviços eleitorais em dois períodos e os doadores de sangue, medula óssea ou leite materno.

Dentre as nove vagas previstas para o cargo de técnico em agrimensura, sete são para a ampla concorrência, uma é reservada para pessoa com deficiência (PcD) e uma para candidatos afro-brasileiros. Quem desejar concorrer dentro da reserva de vagas deverá seguir os procedimentos descritos no edital, que incluem a apresentação de Laudo Caracterizador de Deficiência para os candidatos PcD e entrevista de confirmação para os afro-brasileiros. Já as três vagas de auxiliar de serviços funerários são todas de ampla concorrência.



AVALIAÇÕES



Os testes seletivos para ambos os cargos terão provas objetivas, marcadas para o dia 25 de junho. As avaliações serão divididas em duas partes, sendo uma de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática e Tecnologia) e outra de Conhecimentos Específicos.

Para a função de técnico em agrimensura, também está programada uma prova prática, que será realizada entre os dias 24 e 25 de junho. A previsão é que a homologação do resultado final do teste seletivo seja divulgada no dia 14 de julho.

(Com informações do N.Com)