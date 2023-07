Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia concursos com 814 vagas

O MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) anunciou a realização de concursos públicos que preveem 676 vagas para atuação em 17 unidades de pesquisa. Além disso, 138 candidatos serão escolhidos para trabalhar dentro da pasta como analistas em ciência e tecnologia.







Publicidade

Publicidade

Ao todo, serão preenchidos 814 postos de trabalho. Todas as vagas são destinadas a candidatos com Ensino Superior. A informação consta em duas portarias publicadas no Diário Oficial da União desta quinta (13). Os editais devem ser divulgados até 10 de setembro.





Dentre as vagas destinadas às unidades de pesquisa, 253 serão para o cargo de pesquisador, 265 para tecnologista e 158 para analista em ciência e tecnologia. Dentre os órgãos públicos que receberão novos servidores, estão o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ON (Observatório Nacional).





De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, os salários básicos de um pesquisador vão de R$ 5.425,29 a R$ 7.937,44.





Já os tecnologistas e analistas em ciência e tecnologia podem obter rendimentos entre R$ 4.781,17 e R$ 8.539,42. O salário de cada servidor varia conforme seu nível hierárquico.