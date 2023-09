Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação em Londrina; veja as opções

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), abriu inscrições para quatro cursos de formação: manicure e pedicure (duas turmas); design de sobrancelhas; e preparo de tortas e quiches. Os interessados podem se inscrever pelo site da SMTER.





Os cursos são fruto de uma parceria com a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) do Governo do Paraná e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As aulas serão presenciais no Senac centro, rua Raposo Tavares, 894. As formações chegam sem custo ao trabalhador por conta do investimento do poder público e do Senac.

Cada um dos cursos terá aulas em dias específicos, inclusive com o curso de modelagem e henna para sobrancelha tendo aulas apenas no sábado, para oportunizar também para quem não consegue se qualificar ao longo da semana. Para todos os cursos, a idade mínima é 16 anos. As formações começam já em setembro e têm durações diferentes conforme o curso escolhido. A ordem de inscrição é um fator de seleção e todos os detalhes de cada um dos cursos estão no site.





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, convocou os trabalhadores para os cursos. “Nós temos uma entidade formadora de excelência executando um programa de investimento do poder público para capacitar mão de obra. A empregabilidade está em alta na nossa cidade, mas é preciso estar preparado para agarrar as chances e contar com cursos como esses no currículo é a diferença entre conquistar a inserção no mercado ou não”, afirmou.