Prefeitura de Abatiá abre 23 vagas em concurso; salários chegam a R$ 9,2 mil

A prefeitura de Abatiá (Norte Pioneiro) abriu, no dia 20 de dezembro, as inscrições para o concurso público que vai oferecer 23 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. O maior salário anunciado é para a função de médico, com remuneração inicial de R$ 9.213,80.





Para pessoas que têm, pelo menos, o ensino fundamental completo, há oportunidades para motorista, coveiro, auxiliar de serviços gerais, pedreiro e operador de máquinas pesadas e leves, com salários de até R$ 1.548,02.

Há, também, cargos disponíveis para concurseiros de nível médio, com vagas para agente de endemias, escriturário, eletricista, mecânico, professor e secretário escolar. As remunerações para essas funções variam de R$ 1.365,01 a R$ 2.529,69.





Para nível superior, há vagas para médico, dentista, assistente social, farmacêutico, fiscal de obras, fiscal tributário, oficial administrativo, fonoaudiólogo, assistente administrativo e oficial administrativo.





As taxas para participar do certame variam de R$ 100,00 a R$ 150,00, a depender do nível prestado. Vale ressaltar que além do total de vagas anunciado, há também a formação de cadastro reserva para futuras convocações. As provas serão aplicadas em 18 de fevereiro e as inscrições seguem até 28 de janeiro. Para mais informações, confira o edital.





